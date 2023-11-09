Чоловік просив Укрзалізницю повернути гроші за рейс до Москви — деталі

Один з потягів Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На Рівненщині чоловік неодноразово звертався у касу станцій Сарни та Рівне для отримання сплачених коштів за проїзні документи на потяг "Київ-Москва", але безрезультатно. Однак через скасування рейсу та неповернення витрачених 3 345 гривень від Укрзалізниці, він звернувся до суду.

Про це йдеться у вердикті Сарненського райсуду Рівненщини.

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Що передувало

Зазначається, що чоловік придбав квитки на потяг №006 сполученням "Київ-Москва" у плацкартному вагоні (відправлення 22 березня 2020 року). Однак на виконання постанови КМУ 18 березня 2020 року перевезення пасажирів залізничним транспортом призупинили.

Чоловік неодноразово звертався у касу станції Сарни та станції Рівне для отримання сплачених за проїзні документи коштів. Однак йому відмовили через відсутність коштів у касі, що обумовлено великою кількістю повернутих пасажирами квитків. Згодом діяльність пасажирських перевезень та роботу кас частково відновили, однак він не надав довідки чи відповідного документа, які б підтвердили причину невчасного звернення із вимогою про повернення коштів, а тому отримав відмову.

Метою поїздки чоловіка було лікування матері, яка має певне хронічне захворювання, через що скасування рейсу та подальша тривала процедура, пов'язана із намаганням повернути втрачені кошти, призвела до заподіяння певних моральних страждань. Він оцінив їх у 800 гривень.

Що вирішив суд

Суд повністю задовольнив позов чоловіка. З Укрзалізниці на його користь стягнуть 3 345 гривень (відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок неповернення платежу за невикористані квитки), 800 гривень (відшкодування моральної шкоди, а також 1 100 гривень (судові витрати).

"Вартість проїзних документів становить 1 672 гривень за один квиток, проїзні документи не використовувались позивачем повністю. Суд вважає обґрунтованою вимогу щодо відшкодування вартості квитків у сумі 3 345 гривень, оскільки доказів на спростування обставин не надали", — йдеться у вердикті.

Нагадаємо, що раніше застосунок "Дія" інтегрували з Укрзалізницею для боротьби з квитковими перекупами. Це допоможе уникнути переплат коштів за поїздку та пошуків альтернативних варіантів. А ще раніше столична кільцева електричка "заговорила" голосом експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона та співачки Джамали.