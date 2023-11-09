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Мужчина просил Укрзалізницю вернуть деньги за рейс в Москву — детали

9 ноября 2023 16:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мужчина просил Укрзалізницю вернуть деньги за рейс в Москву — детали
Один из поездов Укрзалізниці. Иллюстративное фото: Новини.LIVE.
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Ровенской области мужчина неоднократно обращался в кассу станций Сарны и Ровно для получения уплаченных средств за проездные документы на поезд "Киев-Москва", но безрезультатно. Однако из-за отмены рейса и невозврата израсходованных 3 345 гривен от Укрзалізниці он обратился в суд.

Об этом говорится в вердикте Сарненского райсуда Ровенской области.

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Что предшествовало

Отмечается, что мужчина приобрел билеты на поезд №006 сообщением "Киев-Москва" в плацкартном вагоне (отправка 22 марта 2020 года). Однако из-за вступления в силу постановления КМУ от18 марта 2020 года перевозку пассажиров железнодорожным транспортом приостановили.

Человек неоднократно обращался в кассу станции Сарны и станции Ровно для получения уплаченных за проездные документы средств. Однако ему отказали из-за отсутствия средств в кассе, что обусловлено большим количеством возвращенных пассажирами билетов. Впоследствии деятельность пассажирских перевозок и работу касс частично возобновили, однако он не предоставил справки или соответствующего документа, подтверждающих причину несвоевременного обращения с требованием о возврате средств, а потому получил отказ.

Целью поездки мужчины было лечение матери, имеющей определенное хроническое заболевание, в результате чего отмена рейса и последующая длительная процедура, связанная с попыткой вернуть утраченные средства, привела к причинению определенных моральных страданий. Он оценил его в 800 гривен.

Что решил суд

Суд полностью удовлетворил иск мужчины. С Укрзалізниці в его пользу взыскали 3 345 гривен (возмещение материального ущерба, причиненного вследствие невозврата платежа за неиспользованные билеты), 800 гривен (возмещение морального вреда, а также 1100 гривен (судебные расходы).

"Стоимость проездных документов составляет 1 672 гривен за один билет, проездные документы не использовались истцом полностью. Суд считает обоснованным требование о возмещении стоимости билетов в сумме 3345 гривен, поскольку доказательств опровержения обстоятельств не предоставили", — говорится в вердикте.

Напомним, что ранее приложение "Дія" интегрировали с Укрзалізницею для борьбы с билетными перекупами. Это поможет избежать переплат средств за поездку и поисков альтернативных вариантов. А еще раньше столичная кольцевая электричка "заговорила" голосом экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и певицы Джамалы.

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