Чому міста економлять на ЗСУ. Річниця Євромайдану — ефір Новини.LIVE

Чому міста економлять на ЗСУ і річниця Євромайдану — ефір Новини.LIVE
Сьогодні гості ефіру Новини.LIVE пояснять, чому міста не поспішають витрачатися на Збройні сили України. Також поговоримо про річницю Євромайдану.
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Про що ефір
Для конфлікту, подібного війні проти України, немає "чарівної палички" заявив міністр оборони США Ллойд Остін. За час повномасштабної війни багато коштів з місцевих бюджетів виділялося на ті потреби, які, на думку суспільства, наразі є не на часі, адже нашим воїнам не вистачає багато обладнання на фронті, аби боротися з російськими окупантами.
21 листопада 2023 року Україна відзначає 10-у річницю початку Євромайдану та Революції Гідності, які змінили хід історії країни та й усього світу.
Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали, Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій; Олександр Левченко, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол та Марія Мезенцева, народний депутат України "Слуга Народа".
Нагадаємо, що до Києва з візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він висловив Україні непохитну підтримку США у війні проти Росії.
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