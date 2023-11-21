Чому міста економлять на ЗСУ. Річниця Євромайдану — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні гості ефіру Новини.LIVE пояснять, чому міста не поспішають витрачатися на Збройні сили України. Також поговоримо про річницю Євромайдану.

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Для конфлікту, подібного війні проти України, немає "чарівної палички" заявив міністр оборони США Ллойд Остін. За час повномасштабної війни багато коштів з місцевих бюджетів виділялося на ті потреби, які, на думку суспільства, наразі є не на часі, адже нашим воїнам не вистачає багато обладнання на фронті, аби боротися з російськими окупантами.

21 листопада 2023 року Україна відзначає 10-у річницю початку Євромайдану та Революції Гідності, які змінили хід історії країни та й усього світу.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали, Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій; Олександр Левченко, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол та Марія Мезенцева, народний депутат України "Слуга Народа".

Нагадаємо, що до Києва з візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він висловив Україні непохитну підтримку США у війні проти Росії.