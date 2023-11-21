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Почему города экономят на ВСУ и годовщина Евромайдана — эфир Новини.LIVE

21 ноября 2023 08:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Почему города экономят на ВСУ | Годовщина Евромайдана — эфир Новости.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня гости эфира Новини.LIVE объяснят, почему города не спешат тратиться на Вооруженные силы Украины. Также поговорим о годовщине Евромайдана.

Смотрите эфир Новини.LIVE по ссылке .

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О чем эфир

Для конфликта, подобного войне против Украины, нет "волшебной палочки" заявил министр обороны США Ллойд Остин. За время полномасштабной войны много средств из местных бюджетов выделялось на те потребности, которые, по мнению общества, пока не актуальны, ведь нашим воинам не хватает много оборудования на фронте, чтобы бороться с российскими оккупантами.

21 ноября 2023 года Украина отмечает 10-ю годовщину начала Евромайдана и Революции Достоинства, изменивших ход истории страны и всего мира.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий, Александр Левченко, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол и Мария Мезенцева, народный депутат Украины "Слуга Народа".

Напомним, что в Киев с визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он выразил Украине непоколебимую поддержку США в войне против России.

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