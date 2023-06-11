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Чому росіяни підірвали Каховську ГЕС: Маляр пояснила мету

11 червня 2023 12:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Маляр пояснила, чому росіяни підірвали Каховську ГЕС
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росіяни підірвали Каховську ГЕС не випадково. Найбільш вірогідна причина — окупанти боялися контрнаступу ЗСУ і розуміли, що не зможуть його стримувати. 

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

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"За наявною інформацією стало відомо, що противник здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49-ї армії", — зазначає вона. 

Цей факт якраз вказує на мету підриву дамби Каховської ГЕС росіянами. За словами Маляр, противник на тому напрямку зазнавав великих втрат і мав обмежені резерви. Через це розуміли, що не зможуть стримати наступ і вирішили йому перешкодити. 

"Підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки", — зазначає заступниця. 

Зробивши теракт на ГЕС, російське керівництво мало на меті перекинути значну частину Сил оборони на ліквідацію наслідків катастрофи й унеможливити звільнення окупованих територій на лівому березі Харківщини. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів. Правоохоронцям вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

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