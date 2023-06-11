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Почему россияне взорвали Каховскую ГЭС: Маляр обьяснила цель

11 июня 2023 12:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Маляр объяснила, почему россияне взорвали Каховскую ГЭС
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россияне взорвали Каховскую ГЭС не случайно. Самая вероятная причина — оккупанты боялись контрнаступления ВСУ и понимали, что не смогут его сдерживать.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"По имеющейся информации стало известно, что противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей из Херсонского направления, это прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49-й армии", — отмечает она.

Этот факт как раз указывает на цель подрыва дамбы Каховской ГЭС россиянами. По словам Маляр, противник на том направлении нес большие потери и имел ограниченные резервы. Поэтому понимали, что не смогут сдержать наступление и решили ему помешать.

"Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления", — отмечает заместитель.

Совершив теракт на ГЭС, российское руководство преследовало цель перебросить значительную часть Сил обороны на ликвидацию последствий катастрофы и сделать невозможным освобождение оккупированных территории на левом берегу Харьковщины.

Напомним, ранее мы писали, что служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов. Правоохранителям удалось узнать, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа захватчиков.

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