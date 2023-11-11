Чому українці повертаються до російської мови — думка військового

Військовий Павло Вишебаба. Фото: 5 канал

Військовий і поет Павло Вишебаба розповів про причини переходу на російську мову українців, які з початку повномасштабного вторгнення перейшли на українську з російської. Він зазначив про вплив російського ІПСО і ФСБ.

Про це повідомив Павло Вишебаба в інтерв'ю 24 Каналу.

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Причини повернення до російської мови

За словами військового, на рішення повернення українців до мови окупанта впливають коментарі у мережі типу "яка різниця, якою мовою", "а є військові, які російською говорять". Також він сказав про нестачу сили волі у людей.

"Я вважаю, що це підігрування ворогу або пряма його робота, якщо люди говорять, що мова не має жодного значення. І люди, які легко піддаються впливу такого інформаційного шуму і переходять назад на російську, бо так простіше", — сказав Вишебаба.

Павло Вишебаба переконаний, що відсоток людей, які говорять українською, повинен поступово збільшувався. Він додав, що є люди з нестійкою думкою, які нібито "пливуть за течією".

"Є люди безвольні, які хиляться туди, куди вітер дме. Вітер подув в один бік — вони заговорили українською; вітер подув в інший, щось прочитали, подивилися якесь відео — знову говорять російською. Так завжди буде", — додав військовий.

Поет перейшов на українську з російської ще у 2014 році, з початком вторгнення росіян. Він зазначив, що йому подобається, коли люди спілкуються з ним державною, якщо він декларує, що спілкується українською.

Колишня нардепка Ірина Фаріон нещодавно стала відома своїми висловлюваннями в бік російськомовних бійців полку "Азов", називаючи їх "неповноцінними" українцями. Цього разу вона наголосила, що її боротьба "значно важливіша за боротьбу на нульовій позиції".