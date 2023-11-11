Почему украинцы возвращаются к русскому языку — мнение военного

Военный Павел Вышебаба. Фото: 5 канал

Военный и поэт Павел Вышебаба рассказал о причинах перехода на русский язык украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения перешли на украинский с русского. Он отметил влияние российского ИПСО и ФСБ.

Об этом сообщил Павел Вышебаба в интервью 24 каналу.

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Причины возвращения к русскому языку

По словам военного, на решение возвращения украинцев к языку оккупанта влияют комментарии в сети типа "какая разница, на каком языке", "а есть военные, которые на русском говорят". Также он сказал о нехватке силы воли у людей.

"Я считаю, что это подыгрывание врагу или прямая его работа, если люди говорят, что язык не имеет никакого значения. И люди, которые легко поддаются влиянию такого информационного шума и переходят обратно на русский, потому что так проще", — сказал Вышебаба.

Павел Вышебаба убежден, что процент людей, говорящих на украинском, должен постепенно увеличиваться. Он добавил, что есть люди с неустойчивым мнением, которые якобы "плывут по течению".

"Есть люди безвольные, которые клонятся туда, куда ветер дует. Ветер дул в одну сторону — они заговорили по-украински; ветер дул в другую, что-то прочитали, посмотрели, какое-то видео — снова говорят по-русски. Так всегда будет", — добавил военный.

Поэт перешел на украинский с русского еще в 2014 году, с началом вторжения россиян. Он отметил, что ему нравится, когда люди общаются с ним на государственном языке, если он декларирует, что общается на украинском.

Бывшая нардеп Ирина Фарион недавно стала известна своими высказываниями в сторону русскоязычных бойцов полка "Азов", называя их "неполноценными" украинцами. В этот раз она подчеркнула, что ее борьба "значительно важнее борьбы на нулевой позиции".