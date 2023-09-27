Чому Україну не беруть в ЄС: прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

У середу, 27 вересня, гостями ранкового ефіру Новини.LIVE стали політолог Олег Лісний та полковник, військовий експерт Сергій Грабський. Вони, зокрема, обговорять, чому в ЄС затягують зі вступом України до союзу.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, експерти прокоментують свою думку щодо виробництва ракет у РФ, оскільки у Кремлі знайшли заміну іноземним деталям.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні, які необхідні для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Тепер справа лише за європейськими партнерами.

Додамо, що заступник голови Європарламенту Катаріна Барлі заявила, що вступ України до ЄС неможливий до 2029 року. Україна знову ризикує втратити цю можливість.