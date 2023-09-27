Почему Украину не берут в ЕС: прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

В среду, 27 сентября, гостями утреннего эфира Новини.LIVE стали политолог Олег Лесной и полковник, военный эксперт Сергей Грабский. Они, в частности, обсудят, почему в ЕС затягивают со вступлением Украины в союз.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме того, эксперты прокомментируют свое мнение по производству ракет в РФ, поскольку в Кремле нашли замену иностранным деталям.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне, которые необходимы для начала переговоров по вступлению в ЕС. Теперь дело только за европейскими партнерами.

Добавим, что заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно до 2029 года. Украина снова рискует упустить эту возможность.