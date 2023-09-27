Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Почему Украину не берут в ЕС: прямой эфир Новини.LIVE arrow

Почему Украину не берут в ЕС: прямой эфир Новини.LIVE

27 сентября 2023 08:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Почему Украину не берут в ЕС: прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 27 сентября, гостями утреннего эфира Новини.LIVE стали политолог Олег Лесной и полковник, военный эксперт Сергей Грабский. Они, в частности, обсудят, почему в ЕС затягивают со вступлением Украины в союз.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем эфир

Кроме того, эксперты прокомментируют свое мнение по производству ракет в РФ, поскольку в Кремле нашли замену иностранным деталям.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне, которые необходимы для начала переговоров по вступлению в ЕС. Теперь дело только за европейскими партнерами.

Добавим, что заместитель председателя Европарламента Катарина Барли заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно до 2029 года. Украина снова рискует упустить эту возможность.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз