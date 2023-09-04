Чому Зеленський хоче призначити нового міністра оборони: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

У прямому ефірі Новини.LIVE обговорять відставку глави Міноборони Олексій Резнікова. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очолити міністерство повинен Рустем Умеров. В ефірі розкажуть, чому глава держави обрав саме його.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

В ефірі також обговорять прибуття президента Туреччини Ердогана у Сочі на зустріч з Путіним, суд над Коломойським та мобілізацію в Україні.

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умеров.

Також ми писали, що 2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Додамо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, таким чином призову підлягають військовозобов'язані чоловіки та жінки, які не мають обмежень за станом здоров'я до виконання бойових завдань. Стало відомо, які категорії українців підлягають мобілізації з вересня.