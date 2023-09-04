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Почему Зеленский хочет назначить нового министра обороны: эфир Новини.LIVE

4 сентября 2023 08:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Почему Зеленский хочет назначить нового министра обороны: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В прямом эфире Новини.LIVE обсудят отставку главы Минобороны Алексей Резникова. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возглавить министерство должен Рустем Умеров. В эфире расскажут, почему глава государства выбрал именно его.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

В эфире также обсудят прибытие президента Турции Эрдогана в Сочи на встречу с Путиным, суд над Коломойским и мобилизацию в Украину.

Напомним, вчера, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

Также мы писали, что 2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

Добавим, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, таким образом призыву подлежат военнообязанные мужчины и женщины, не имеющие ограничений по состоянию здоровья к выполнению боевых задач. Стало известно, какие категории украинцев подлежат мобилизации с сентября.

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