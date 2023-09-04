Почему Зеленский хочет назначить нового министра обороны: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

В прямом эфире Новини.LIVE обсудят отставку главы Минобороны Алексей Резникова. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возглавить министерство должен Рустем Умеров. В эфире расскажут, почему глава государства выбрал именно его.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

В эфире также обсудят прибытие президента Турции Эрдогана в Сочи на встречу с Путиным, суд над Коломойским и мобилизацию в Украину.

Напомним, вчера, 3 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

Также мы писали, что 2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

Добавим, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, таким образом призыву подлежат военнообязанные мужчины и женщины, не имеющие ограничений по состоянию здоровья к выполнению боевых задач. Стало известно, какие категории украинцев подлежат мобилизации с сентября.