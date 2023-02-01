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"Дайте українцям всю зброю, яку вони потребують": Джонсон звернувся до Заходу

1 лютого 2023 16:51
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Зброя для України — Борис Джонсон закликав Захід дати українцям усе необхідне
Борис Джонсон
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Експрем’єр Британії Борис Джонсон, який перебуває у Вашингтоні для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України, закликав надати українським військам все необхідне озброєння, яке вони потребують.

 Про це пише видання Fox News.

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Заклики Джонсона надати Україні всю необхідну зброю

Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні всіх необхідних видів зброї.

"Все, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати такий один предмет зброї, ми зрештою робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ для України", — сказав він.

Експрем'єр згадав, як йому казали, що це була "погана ідея дати українцям протитанкові ракети".

"Насправді вони були незамінними, і Сполучені Штати надали їм також Javelin. Вони були незамінні у боях для відбиття російських танків. Люди говорили, що не треба давати HIMARS. Я пам'ятаю, як сперечалися про реактивні системи залпового вогню, РСЗВ. Насправді вони виявилися безцінними для українців. Те саме ми говорили і про танки", — наголосив політик.

Джонсон вважає, що потрібно "заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше".

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі підтримали пропозицію Байдена не надавати Україні літаки F-16. Зокрема, представник Білого дому розповів про велику допомогу, яка буде відправлена до України найближчими тижнями. Саме ці засоби будуть критично важливими для бойових дій взимку на навесні.

Згодом, міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому президент США Джо Байден не хоче передавати Україні винищувачі. За його словами, це лише перший етап переговорів.

"Так було з HIMARS, з тими ж Bradley. Згадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "ні", а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну "літакову коаліцію". Але завжди спочатку має бути лідер, тому я тут", — сказав він.

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