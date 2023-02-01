Оружия для Украины — Борис Джонсон призвал Запад дать украинцам все необходимое

Борис Джонсон

Экс-премьер Британии Борис Джонсон, находящийся в Вашингтоне для переговоров с высокопоставленными политиками по усилению поддержки Украины, призвал предоставить украинским войскам все необходимое вооружение, в котором они нуждаются.

Об этом пишет издание Fox News.

Призывы Джонсона предоставить Украине все необходимое оружие

Отвечая на вопрос по ситуации с истребителями F-16, Джонсон поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.

"Все, что я скажу, это то, что каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять такой один предмет оружия, мы в конце концов делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", — сказал он.

Экс премьер вспомнил, как ему говорили, что это была "плохая идея дать украинцам противотанковые ракеты".

"На самом деле они были незаменимы, и Соединенные Штаты предоставили им также Javelin. Они были незаменимы в боях для отражения российских танков. Люди говорили, что не нужно давать HIMARS. Я помню, как спорили о реактивных системах залпового огня, РСЗО. На самом деле они оказались бесценными для украинцев. То же мы говорили и о танках", — подчеркнул политик.

Джонсон считает что нужно "сэкономить время, сэкономить деньги, сохранить жизнь и дать украинцам то, что им нужно как можно скорее".

Напомним, недавно в Белом доме поддержали предложение Байдена не предоставлять Украине самолеты F-16. В частности, представитель Белого дома рассказал о большой помощи, которая будет отправлена в Украину в ближайшие недели. Именно эти средства будут критически важны для боевых действий зимой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему президент США Джо Байден не хочет передавать Украине истребители. По его словам, это только первый этап переговоров.

"Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было "нет", а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую "самолетную коалицию". Но всегда сначала должен быть лидер, поэтому я здесь", — сказал он.