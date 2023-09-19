Данілов зізнався, коли призначать нових заступників міністра оборони

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, коли ж призначать нових заступників міністра оборони України. Так, за його словами, це станеться негайно після повернення очільника Міноборони Рустема Умєрова з відрядження.

Про це Олексій Данілов повідомив в ефірі телемарафону.

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Так, Данілов зазначив, що перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк перебуває на місці та несе відповідальність за справи в відомстві.

"Це природно: коли є зміна керівництва, то змінюються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони без винятку написали заяви про звільнення. Сьогодні Кабінет міністрів ці заяви розглянув... Я думаю, що найближчим часом, відразу після повернення міністра із закордонного відрядження, буде призначено або перепризначено заступників міністра", — розповів секретар.

Він додав, що не бачить у цьому "якусь катастрофу".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України у понеділок, 18 вересня, звільнив кількох заступників міністра оборони. Серед них і Ганна Маляр.

Також ми повідомляли, що заступники міністра оборони, яких звільнили, добровільно підписали заяву. Таким чином у самому відомстві будуть великі зміни.

Додамо, що на 15-му засіданні коаліції у форматі Рамштайн Україна уперше буде представлена не Олексієм Резніковим. Призначення нового міністра оборони, Рустема Умєрова, безперечно, вплине на хід засідання, але зволікати зі змінами у Міноборони було вже неможливо.