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Данилов признался, когда назначат новых заместителей министра обороны

19 сентября 2023 00:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Данилов признался, когда назначат новых заместителей министра обороны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, когда назначат новых заместителей министра обороны Украины. Так, по его словам, это произойдет немедленно по возвращении главы Минобороны Рустема Умерова из командировки.

Об этом Алексей Данилов сообщил в эфире телемарафона.

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Так, Данилов отметил, что первый замминистра обороны Александр Павлюк находится на месте и несет ответственность за дела в ведомстве.

"Это естественно: когда есть смена руководства, то меняются заместители. Насколько мне известно, все они без исключения написали заявления об увольнении. Сегодня Кабинет министров эти заявления рассмотрел... Я думаю, что в ближайшее время, сразу после возвращения министра из загранкомандировки, будут назначены или переназначены заместители министра", — рассказал секретарь.

Он добавил, что не видит в этом "какую-то катастрофу".

Напомним, что Кабинет министров Украины в понедельник, 18 сентября, уволил нескольких заместителей министра обороны. Среди них и Анна Маляр.

Также мы сообщали, что уволившиеся заместители министра обороны добровольно подписали заявление. Таким образом, в самом ведомстве будут большие изменения.

Добавим, что на 15 заседании коалиции в формате Рамштайн Украина впервые будет представлена не Алексеем Резниковым. Назначение нового министра обороны Рустема Умерова, безусловно, повлияет на ход заседания, но медлить с изменениями в Минобороны было уже невозможно.

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