Дбаю про свою психіку: відомий український художник відмовився від премії Ремарка через Росію

Сергій Майдуков відмовився від премії Ремарка. Фото: instagram.com/sergiymaidukov

Відомий український художник, ілюстрації якого бачив світ у таких всесвітньо відомих виданнях, як The Guardian, The New Yorker та Zeit, Сергій Майдуков відмовився від участі у премії миру імені Еріха Марії Ремаркам, яка має відбутися на ювілей відомого письменника у місті Оснабрюк.

Майдуков надіслав комітету премії листа, у якому наголосив, що його присутність на церемонії нагородження неможлива.

Читайте також:

Свою позицію Майдуков аргументував тим, що другим лауреатом організатори премії вибрали представницю РФ — російську письменницю Людмилу Уліцьку.

"Дбаючи про свою психіку, я уникаю важких почуттів у цей час. Поки що у моєму житті досить російської присутності, тому я б просто прийшов в інший день, але не на церемонію. Для мене буде честю приїхати, зустрітися з вами та командою та сказати вам спасибі особисто", — зазначив Майдуков у листі.

Голова журі премії Сузанна Менцель-Рідль заявила, що цьогорічна премія мала стати таким собі знаком надії на примирення.

"Ми раді, що російська письменниця Людмила Улицька отримає премію миру, а український художник Сергій Майдуков — спеціальну премію, але в той же час ми повинні визнати, що поки не закінчилася загарбницька війна Росії проти України, ні вони зможуть зайняти подіум", — пояснює голова журі Премії миру імені Еріха Марії Ремарка, професор, доктор Сузанна Менцель-Рідль.

Тому нагороду Людмилі Улицькій і Сергію Майдукову будуть вручати у різні дати.

Кого номінують на премію Ремарка

Премія світу імені письменника Еріха Марії Ремарка відбувається кожні два роки — зазвичай на неї номінують відомих діячів за досягнення у науці, журналістиці та літературі.

Цього року церемонію нагородження призначили на день 125-річчя Ремарка. Вона має відбутися у місті Оснабрюк (Німеччина) 22 червня 2023 року.

Роботи Майдукова

Спеціальну премію цього року отримає український карикатурист Сергій Майдуков.

З початком війни проти України його ілюстрації, що зображують воєнне життя Києва та інших міст України, друкували різні газети по всьому світу, зокрема ZEITmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal та The Guardian. Financial Times.

Як волонтер невдовзі після звільнення побував в Ірпіні та Бучі, а також в інших обложених містах і занотував пережите й побачене на своїх малюнках. На виставці деякі з його ілюстрацій будуть доступні для публіки.

Нагадаємо, у звільненому Ізюмі Харківської області знайшли графіті, що дуже схожі на роботи анонімного британського художника Бенксі.