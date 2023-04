Забочусь о своей психике: известный украинский художник отказался от премии Ремарка из-за России

Сергей Майдуков отказался от премии Ремарка Фото: instagram.com/sergiymaidukov

Известный украинский художник, иллюстрации которого видел свет в таких известных изданиях, как The Guardian, The New Yorker и Zeit, Сергей Майдуков отказался от участия в премии мира имени Эриха Марии Ремарка, которая состоится в Оснабрюке.

Майдуков направил комитету премии письмо, в котором подчеркнул, что его присутствие на церемонии награждения невозможно.

Свою позицию Майдуков аргументировал тем, что вторым лауреатом устроители премии выбрали представительницу РФ — российскую писательницу Людмилу Улицкую.

"Заботясь о своей психике, я избегаю тяжелых чувств в это время. Пока что в моей жизни достаточно русского присутствия, поэтому я просто пришел бы в другой день, но не на церемонию. Для меня будет честью приехать, встретиться с вами и командой и сказать вам спасибо лично" , — отметил Майдуков в письме.

Глава жюри премии Сузанна Менцель-Ридль заявила, что нынешняя премия должна была стать знаком надежды на примирение.

"Мы рады, что российская писательница Людмила Улицкая получит премию мира, а украинский художник Сергей Майдуков — специальную премию, но в то же время мы должны признать, что пока не закончилась захватническая война России против Украины, ни они смогут занять подиум", — объясняет глава жюри Премии мира имени Эриха Марии Ремарка, профессор, доктор Сузанна Менцель-Ридль.

Поэтому награду Людмиле Улицкой и Сергею Майдукову будут вручать в разные даты.

Кого номинируют на премию Ремарка

Премия мира имени писателя Эриха Марии Ремарка проходит каждые два года — обычно на нее номинируют известных деятелей за достижения в науке, журналистике и литературе.

В этом году церемонию награждения назначили на день 125-летия Ремарка. Она должна пройти в городе Оснабрюк (Германия) 22 июня 2023 года.

Работы Майдукова

Специальную премию в этом году получит украинский карикатурист Сергей Майдуков.

С началом войны против Украины его иллюстрации, изображающие военную жизнь Киева и других городов Украины, печатали разные газеты по всему миру, в частности ZEITmagazin, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal и The Guardian. Financial Times.

Волонтер вскоре после освобождения побывал в Ирпене и Буче, а также в других осажденных городах и записал пережитое и увиденное на своих рисунках. На выставке некоторые из его иллюстраций будут доступны публике.

Напомним, в освобожденном Изюме Харьковской области нашли граффити, очень похожие на работы анонимного британского художника Бэнкси.