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ДБР наклало арешт на гелікоптер Жеваго: деталі

21 березня 2023 16:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) України ініціювали арешт гелікоптера, власником якого є екснардеп, акціонер банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго. Рішення суду було ухвалено на підставі доказів, зібраних слідчими ДБР.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Гелікоптер Жеваго

Повітряне судно належить юридичній особі, яку контролює колишній депутат. Жеваго використав гелікоптер в особистих цілях під час перебування на території України.

Після встановлення місцеперебування гелікоптера було проведено всі необхідні дії щодо його арешту. Це рішення є частиною широкомасштабних зусиль уряду щодо боротьби з корупцією в Україні.

Що відомо про Костянтина Жеваго

Костянтин Жеваго є одним із найбагатших людей України, володіє кількома компаніями, включаючи банк "Фінанси та Кредит". Його ім'я зустрічалося у розслідуваннях щодо корупції в українській політиці. Він також був народним депутатом Верховної Ради України у період з 2006 до 2019 року.

Кримінальна справа проти Жеваго в Україні

У рамках розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлено низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень — корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, 27 листопада працівники ДБР провели обшуки на підприємствах, пов'язаних з нардепом колишніх скликань, акціонером банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтином Жеваго. Зокрема, слідчі дії проводились на фармацевтичній корпорації "Артеріум".

27 грудня на запит Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Жеваго в елітному курорті Куршевель. Українські правоохоронці вимагають його екстрадиції.

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