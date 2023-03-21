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ГБР наложило арест на вертолет Жеваго: детали

21 марта 2023 16:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) Украины инициировали арест вертолета, владельцем которого является экс-нардеп, акционер банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго. Решение суда было принято на основании доказательств, собранных следователями ДБР.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Вертолет Жеваго

Воздушное судно принадлежит юридическому лицу, контролируемому бывшим депутатом. Жеваго использовал вертолет в личных целях во время нахождения на территории Украины.

После установления местонахождения вертолета были проведены все необходимые действия по его аресту. Данное решение является частью широкомасштабных усилий правительства по борьбе с коррупцией в Украине.

Что известно про Константина Жеваго

Константин Жеваго является одним из богатейших людей Украины, владеет несколькими компаниями, включая банк "Финансы и Кредит". Его имя встречалось в расследованиях о коррупции в украинской политике. Он также был народным депутатом Верховной Рады Украины в период с 2006 по 2019 годы.

Уголовное дело против Жеваго в Украине

В рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Напомним, 27 ноября работники ГБР провели обыски на предприятиях, связанных с нардепом бывших созывов, акционером банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константином Жеваго. В частности, следственные действия проводились на фармацевтической корпорации "Артериум".

27 декабря по запросу Государственного бюро расследований французские стражи порядка задержали Жеваго в элитном курорте Куршевель. Украинские правоохранители добиваются его экстрадиции.

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