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ДБР оголосило понад 20 підозр щодо порушень роботи військкоматів

26 липня 2023 17:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ДБР оголосило понад 20 підозр щодо порушень роботи військкоматів
Хлопець біля військкомату. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру, оскільки робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк.

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Перевірки військкоматів

"Створені робочі групи від Міністерства оборони працюють в регіонах. Аналізується все — досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Окрім цього, у пріоритеті — цифровізація роботи центрів комплектування", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що від громадян вже прийнято понад 2300 звернень, як охоплювали весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП.

Він також розповів, що активною перевіркою також займається ДБР. 

"Від початку війни розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та СП, військово-лікарських комісій. Повідомлено про підозру 21 особі. Вісім обвинувальних актів щодо 16 осіб — спрямовано до суду", — розповів Павлюк.

Нагадаємо, нещодавно у Національній агенції з питань запобігання корупції заявили про плани влаштувати перевірки статків керівників військкоматів в Україні. Із запитом про надання списків військкомів звернулись до Міністерства оборони.

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