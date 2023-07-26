ДБР объявило более 20 подозрений по поводу нарушений работы военкоматов

Парень возле военкомата. Фото: google

Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение, поскольку рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.

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Проверки военкоматов

"Созданные рабочие группы от Министерства обороны работают в регионах. Анализируется все — опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращение граждан, поступивших на горячую линию и другими каналами. Продолжается работа над предложениями изменений нормативно-правовых актов. Кроме этого, в приоритете — цифровизация работы центров комплектования", — говорится в сообщении.

Известно, что от граждан уже принято более 2300 обращений, охватывающих весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП.

Он также рассказал, что активной проверкой занимается ДБР.

"С начала войны расследует 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 человеку. Восемь обвинительных актов в отношении 16 человек — направлены в суд", — рассказал Павлюк.

Напомним, недавно в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о планах устроить проверки состояния руководителей военкоматов в Украине. С запросом о предоставлении списков военнослужащих обратились в Министерство обороны.