ДБР объявило более 20 подозрений по поводу нарушений работы военкоматов
Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение, поскольку рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.
Проверки военкоматов
"Созданные рабочие группы от Министерства обороны работают в регионах. Анализируется все — опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращение граждан, поступивших на горячую линию и другими каналами. Продолжается работа над предложениями изменений нормативно-правовых актов. Кроме этого, в приоритете — цифровизация работы центров комплектования", — говорится в сообщении.
Известно, что от граждан уже принято более 2300 обращений, охватывающих весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП.
Он также рассказал, что активной проверкой занимается ДБР.
"С начала войны расследует 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 человеку. Восемь обвинительных актов в отношении 16 человек — направлены в суд", — рассказал Павлюк.
Напомним, недавно в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о планах устроить проверки состояния руководителей военкоматов в Украине. С запросом о предоставлении списков военнослужащих обратились в Министерство обороны.