ДБР прийшло з обшуком до тимчасового мера Чернігова Олександра Ломака
Співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до виконуючого обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака. За словами Ломака, вони просто ломляться до будинку, що доводить, що в країні є проблеми з демократією.
Про це Ломако повідомив у соцмережах.
ДБР прийшли до Ломака
За словами Ломака, співробітники ДБР прийшли до нього з обшуком після його повідомлення про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію у Драматичному театрі.
"Демократія? Ні, не чули", — зазначив Ломако.
Нагадаємо, що у вересні 2023 року співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у квартирі виконувача обов'язки міського голови Чернігова Олександра Ломака.
Також ми писали, що Служба безпеки України та Державне бюро безпеки провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Це сталося після скандалу, пов'язаного з його виїздом за кордон, нібито для лікування батька.
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