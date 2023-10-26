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ДБР прийшло з обшуком до тимчасового мера Чернігова Олександра Ломака

26 жовтня 2023 09:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДБР прийшло з обшуком до тимчасового мера Чернігова Олександра Ломака
Виконуючий обов'язки мера Чернігова Олександр Ломако. Фото: facebook.com/lomako.oleksandr
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до виконуючого обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака. За словами Ломака, вони просто ломляться до будинку, що доводить, що в країні є проблеми з демократією.

Про це Ломако повідомив у соцмережах.

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За словами Ломака, співробітники ДБР прийшли до нього з обшуком після його повідомлення про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію у Драматичному театрі.

"Демократія? Ні, не чули", — зазначив Ломако.

Олександр Ломако
Повідомлення Олександра Ломака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у вересні 2023 року співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у квартирі виконувача обов'язки міського голови Чернігова Олександра Ломака.

Також ми писали, що Служба безпеки України та Державне бюро безпеки провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Це сталося після скандалу, пов'язаного з його виїздом за кордон, нібито для лікування батька.

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