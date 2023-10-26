ГБР пришло с обыском ко временному мэру Чернигова Александру Ломако
Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском к исполняющему обязанности мэра Чернигова Александру Ломако. По словам Ломако, они просто ломятся в дом, что доказывает, что в стране проблемы с демократией.
Об этом Ломако сообщил в соцсетях.
ГБР пришли к Ломако
По словам Ломако, сотрудники ГБР пришли к нему с обыском после его сообщения о попытке городской военной администрации и ее главы Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драматическом театре.
"Демократия? Нет, не слышали", — указал Ломако.
Напомним, что в сентябре 2023 года, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в квартире исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности провели обыски у народного депутата Александра Дубинского. Это произошло после скандала, связанного с его выездом за границу якобы для лечения отца.
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