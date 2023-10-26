Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow ГБР пришло с обыском ко временному мэру Чернигова Александру Ломако arrow

ГБР пришло с обыском ко временному мэру Чернигова Александру Ломако

26 октября 2023 09:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГБР пришло с обыском ко временному мэру Чернигова Александру Ломако
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако. Фото: facebook.com/lomako.oleksandr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском к исполняющему обязанности мэра Чернигова Александру Ломако. По словам Ломако, они просто ломятся в дом, что доказывает, что в стране проблемы с демократией.

Об этом Ломако сообщил в соцсетях.

Читайте также:

ГБР пришли к Ломако

По словам Ломако, сотрудники ГБР пришли к нему с обыском после его сообщения о попытке городской военной администрации и ее главы Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драматическом театре.

"Демократия? Нет, не слышали", — указал Ломако.

Александр Ломако
Сообщение Александра Ломако. Фото: скриншот

Напомним, что в сентябре 2023 года, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в квартире исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности провели обыски у народного депутата Александра Дубинского. Это произошло после скандала, связанного с его выездом за границу якобы для лечения отца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме