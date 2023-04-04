ДБР виявило склад із краденими продуктами для ЗСУ

Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань в Україні активно бореться з корупцією та злочинами під час воєнного стану. У січні 2023 року було викрито організовану групу, яка займалася присвоєнням та перепродажем харчових продуктів, призначених для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Для розкриття цієї злочинної схеми ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ провели близько 70 обшуків. В результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті. Один зі складів, на якому зберігалася вкрадена продукція, був виявлений на Дніпропетровщині, де зловмисники ховали крадене згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

У результаті розслідування було виявлено, що злочинці були причетні до присвоєння продуктів протягом багато часу. Підозра була пред'явлена головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачем складу та головному менеджеру. Розслідування також дозволило встановити повне коло осіб, причетних до цієї схеми.

Частину вилученої продукції було передано військовим, решта продукції надійде до військових частин після проведення необхідних експертиз. Дніпропетровська спеціалізована прокуратура з військової та оборонної сфери Південного регіону здійснює процесуальне керівництво цієї справи.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Міноборони купує продукти для армії вдвічі-втричі дорожче. Журналісти порівняли ціни однієї з угод із цінниками столичних магазинів.

Наприклад, з'ясувалося, що Міноборони купувало яйця по 17 гривень за штуку, тоді як роздрібна ціна на прилавках магазинів не перевищує 7 грн за штуку.