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ГБР обнаружило склад с ворованными продуктами для ВСУ

4 апреля 2023 11:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Государственное бюро расследований
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственное бюро расследований в Украине активно борется с коррупцией и преступлениями во время военного положения. В январе 2023 года была разоблачена организованная группа, занимавшаяся присвоением и перепродажей продуктов питания, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Продукты для ВСУ

Для раскрытия этой преступной схемы ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ провели около 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, а также почти 4 млн гривен наличными в разной валюте. Один из складов, на котором хранилась украденная продукция, был обнаружен на Днепропетровщине, где злоумышленники хоронили ворованную сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.

ГБР

ГБР

В ходе расследования было выявлено, что преступники были причастны к присвоению продуктов на протяжении длительного времени. Подозрение было предъявлено главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему составом и главному менеджеру. Расследование также позволило установить полный круг лиц, причастных к этой схеме.

ГБР

Часть изъятой продукции была передана военным, остальная продукция поступит в воинские части после проведения необходимых экспертиз. Днепропетровская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона осуществляет процессуальное руководство данного дела.

ГБР

Напомним, СМИ сообщали, что Минобороны покупает продукты для армии в два-три раза дороже. Журналисты сравнили цены одного из сделок с ценниками столичных магазинов.

Например, выяснилось, что Минобороны покупало яйца по 17 гривен за штуку, тогда как даже розничная цена на прилавках магазинов не превышает 7 грн за штуку.

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