Полковник розповів, чи можна чоловікам одружуватися, чи лікуватися без військового квитка

Начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов. Фото: колаж Новини.LIVE

Чоловікові без військового квитка сьогодні не вдасться влаштуватися на роботу, вступити на навчання, отримати планове лікування чи одружитися. Такі умови діють під час воєнного стану в Україні.

Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов в інтерв'ю АрміяInform.

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Ні роботи, ні навчання без військкомату

Приймати на роботу, зараховувати на навчання військовозобов'язаного можуть лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Так само, щоб перетнути державний кордон, військовозобов'язаний повинний мати військово-обліковий документ.

Як зазначив Коновалов, військово-облікові документи передбачені для трьох категорій громадян:

для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці,

для військовозобов’язаних — військовий квиток чи тимчасове посвідчення,

для резервістів — військовий квиток.

Як приватні, так і державні установи й організації зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. Інакше їм загрожує штраф.

Для того, аби приймати чоловіків на роботу, потрібно їхній військовий квиток. Фото: google.com

Чи можна одружитися, лікуватись без військово-облікового документа

"Особливо варто сказати про одруження. Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільних актів документи. РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є позначка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву в громадянина в РАЦСі приймають", — зазначив начальник сектору комплектування Київського міського центру ТЦК та СП.

Заяву в громадянина в РАЦСі приймають навіть без військового квитка. Фото: google.com

Це саме стосується лікування. Жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує.

Директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольги Ярмоленко розповіла: "Під час звернення до медичної установи чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що коли людина потребує термінової допомоги, лікарі будуть цікавитися, чи стоїть вона на обліку у військкоматі. Вони першочергово надають необхідну медичну допомогу".

Якщо ж ідеться про планову допомогу, як-от довготривале лікування, заплановану операцію, то в пацієнта запитають про наявність військово-облікових документів. Якщо особа відмовиться надавати військовий квиток, медики скерують пацієнта до військкомату.

Під час звернення до медичної установи на планове лікування чоловіки призовного віку повинні мати при собі військовий квиток. Фото: google.com

Нагадаємо, нещодавно юрист пояснив, як знятим з військового обліку чоловікам виїхати за кордон.

"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби, й спокійно їдете на кордон", — розповів Кравець.

Також ще потрібно мати із собою закордонний паспорт.