Полковник рассказал, можно ли мужчинам жениться или лечиться без военного билета

Где нужен военный билет в Украине: можно ли без него лечиться или жениться
Мужчине без военного билета сегодня не удастся устроиться на работу, поступить на учебу, получить плановое лечение или жениться. Такие условия действуют во время военного положения в Украине.
Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов в интервью АрмияInform.
Ни работы, ни учебы без военкомата
Принимать на работу, зачислять на обучение военнообязанному могут только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Также, чтобы пересечь государственную границу, военнообязанный должен иметь военно-учетный документ.
Как отметил Коновалов, военно-учетные документы предусмотрены для трех категорий граждан:
- для призывников — это удостоверение о приписке к призывному участку,
- для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение,
- для резервистов — военный билет.
Как частные, так и государственные учреждения и организации обязаны проверять все документы о военном учете при приеме сотрудника на работу. Иначе им грозит штраф.
Можно ли жениться, лечиться без военно-учетного документа
"Особенно стоит сказать о браке. Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданских актов документы. ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление в гражданина в ЗАГСе принимают", — отметил начальник сектора комплектования Киевского городского центра ТЦК и СП.
Это же касается лечения. Никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.
Как рассказала директор департамента здравоохранения Тернопольской ОВА Ольги Ярмоленко, "во время обращения в медицинское учреждение мужчины призывного возраста должны иметь при себе документы, среди которых и военно-учетный. Но это не значит, что когда человек нуждается в срочной помощи, врачи будут интересоваться, стоит ли он на учете в военкомате. Они в первую очередь оказывают необходимую медицинскую помощь".
Если же речь идет о плановой помощи, например, о длительном лечении, запланированной операции, то у пациента спросят о наличии военно-учетных документов. Если человек откажется предоставлять военный билет, медики направят пациента в военкомат.
Напомним, недавно юрист объяснил, как снятым с военного учета мужчинам уехать за границу.
"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы, и спокойно едете на границу", — рассказал Кравец.
Также еще нужно иметь с собой загранпаспорт.