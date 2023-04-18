Полковник рассказал, можно ли мужчинам жениться или лечиться без военного билета

Начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП, полковник Александр Коновалов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мужчине без военного билета сегодня не удастся устроиться на работу, поступить на учебу, получить плановое лечение или жениться. Такие условия действуют во время военного положения в Украине.

Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов в интервью АрмияInform.

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Принимать на работу, зачислять на обучение военнообязанному могут только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Также, чтобы пересечь государственную границу, военнообязанный должен иметь военно-учетный документ.

Как отметил Коновалов, военно-учетные документы предусмотрены для трех категорий граждан:

для призывников — это удостоверение о приписке к призывному участку,

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение,

для резервистов — военный билет.

Как частные, так и государственные учреждения и организации обязаны проверять все документы о военном учете при приеме сотрудника на работу. Иначе им грозит штраф.

Для того чтобы принимать мужчин на работу, нужен их военный билет. Фото: google.com

Можно ли жениться, лечиться без военно-учетного документа

"Особенно стоит сказать о браке. Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданских актов документы. ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление в гражданина в ЗАГСе принимают", — отметил начальник сектора комплектования Киевского городского центра ТЦК и СП.

Заявление у гражданина в ЗАГСе принимают даже без военного билета. Фото: google.com

Это же касается лечения. Никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.

Как рассказала директор департамента здравоохранения Тернопольской ОВА Ольги Ярмоленко, "во время обращения в медицинское учреждение мужчины призывного возраста должны иметь при себе документы, среди которых и военно-учетный. Но это не значит, что когда человек нуждается в срочной помощи, врачи будут интересоваться, стоит ли он на учете в военкомате. Они в первую очередь оказывают необходимую медицинскую помощь".

Если же речь идет о плановой помощи, например, о длительном лечении, запланированной операции, то у пациента спросят о наличии военно-учетных документов. Если человек откажется предоставлять военный билет, медики направят пациента в военкомат.

Во время обращения в медицинское учреждение на плановое лечение мужчины призывного возраста должны иметь военный билет. Фото: google.com

Напомним, недавно юрист объяснил, как снятым с военного учета мужчинам уехать за границу.

"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы, и спокойно едете на границу", — рассказал Кравец.

Также еще нужно иметь с собой загранпаспорт.