Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Дефіцит потужності відсутній 21-й день поспіль та не прогнозується, — Укренерго arrow

Дефіцит потужності відсутній 21-й день поспіль та не прогнозується, — Укренерго

4 березня 2023 11:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Споживання електроенергії знизилось
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже 21 день поспіль. Наразі він не прогнозується.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Деталі

Споживання електроенергії знизилось, що характерно для вихідного дня. 

"Потреба в електроенергії повністю забезпечується виробництвом на українських електростанціях та несуттєвим імпортом", — йдеться в повідомленні.

Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки. 

"Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняли б необхідність обмеження споживачів, в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", — наголосили в компанії.

Укренерго зазначило, що для відновлення надійності електропостачання, яке було до вторгнення росії в Україну, все ще треба багато часу та ресурсів.

Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" у першому кварталі 2023 року фіксується недоотримання коштів на свою діяльність та виконання зобов’язань. Причиною цього є те, що наприкінці минулого року регулятор затвердив занижений тариф на передачу електроенергії.

Також ми писали, що у Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.

Додамо, Україна наростить імпорт електроенергії для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі. Завдяки домовленості з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшаться можливості постачання до 700 МВт в будь-який час.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:50 Холодні батареї: в Одесі майже два десятки вулиць залишаться без опалення

Новина з відео

10:48 Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії

Новина з відео

10:30 Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"

10:30 Британська розвідка розповіла про ситуацію у Бахмуті

10:21 В Чорному морі побільшало кораблів: яку загрозу вони несуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

10:13Окупанти обстріляли Донецьку область: пошкоджено будинки та медичний заклад

Новина з фото

09:51 Очільниця Європарламенту Роберта Метсола прибула до Києва: деталі

09:29 Голова комітету Держдуми рф з оборони запропонував корпораціям закуповувати системи ППО

09:09 Команда Байдена намагається залучити союзників для активізації кампанії з перевиборів

09:04Росіяни знову жорстоко обстріляли Херсонщину: загинула людина

Новина з відео

10:48 Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії

Новина з відео

10:30 Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"

Новина з відео

23:58 Пушилін похвалився поїздкою до Чечні та видав порцію лестощів Кадирову

Новина з відео

22:04 "Єдине серце України": активісти запустили флешмоб на підтримку жителів окупованих територій

Новина з відео

21:41 "Ключове питання — відповідальність рф": Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх зустрічей у Львові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:36 "Вибір хлопців — гинути": відомий стендап комік, який втік з України, шокував заявою про ЗСУ

Новина з відео

19:25 На Закарпатті перевізник здав свого клієнта, який хотів незаконно перетнути кордон

Новина з відео

18:46 "Вагнерівці" розпускають чутки, що рф скоро виведе війська з України: перехоплення ГУР

Новина з відео

18:21 Зеленський провів переговорили з главами МЗС Нідерландів та Естонії

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

11:15Готували провокацію, але замість фальшивої ДРГ зайшла справжня, — інсайдер із ФСБ про події у Брянській області

Новина з фото

06:45Агентство "Місячне сяйво" 40 років потому: як змінилися легендарні актори

Актуальне по темі

None 4 Березень 10:27

Холодні батареї: в Одесі майже два десятки вулиць залишаться без опалення

None 4 Березень 10:48

Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії

None 4 Березень 10:24

Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"

None 4 Березень 11:12

Британська розвідка розповіла про ситуацію у Бахмуті

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB