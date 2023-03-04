Дефіцит потужності відсутній 21-й день поспіль та не прогнозується, — Укренерго
Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже 21 день поспіль. Наразі він не прогнозується.
Про це повідомляє Укренерго.
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Споживання електроенергії знизилось, що характерно для вихідного дня.
"Потреба в електроенергії повністю забезпечується виробництвом на українських електростанціях та несуттєвим імпортом", — йдеться в повідомленні.
Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки.
"Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняли б необхідність обмеження споживачів, в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", — наголосили в компанії.
Укренерго зазначило, що для відновлення надійності електропостачання, яке було до вторгнення росії в Україну, все ще треба багато часу та ресурсів.
Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" у першому кварталі 2023 року фіксується недоотримання коштів на свою діяльність та виконання зобов’язань. Причиною цього є те, що наприкінці минулого року регулятор затвердив занижений тариф на передачу електроенергії.
Також ми писали, що у Нацкомісії з держрегулювання питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалили рішення про скасування розгляду підвищення вартості електроенергії на ринках "на добу вперед", балансувальному та внутрішньодобовому. Розгляд питання відклали.
Додамо, Україна наростить імпорт електроенергії для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі. Завдяки домовленості з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшаться можливості постачання до 700 МВт в будь-який час.