Дефицит мощности отсутствует 21 день подряд и не прогнозируется, — Укрэнерго
Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 21-й день подряд. Пока он не прогнозируется.
Об этом сообщает Укрэнерго.
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Потребление электроэнергии снизилось, что характерно для выходного дня.
"Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается производством на украинских электростанциях и несущественным импортом", — говорится в сообщении.
В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.
"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекли бы необходимость ограничения потребителей, в областях пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", — подчеркнули в компании.
В Укрэнерго отметили, что для восстановления надежности электроснабжения, которое было до вторжения россии в Украину, все еще нужно много времени и ресурсов.
Напомним, в НЭК "Укрэнерго" в первом квартале 2023 года фиксируется недополучение средств на свою деятельность и исполнение обязательств. Причиной тому является то, что в конце прошлого года регулятор утвердил заниженный тариф на передачу электроэнергии.
Также мы писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию вопросов энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) было принято решение об отмене рассмотрения повышения стоимости электроэнергии на рынках "на сутки вперед", балансировочном и внутрисуточном. Рассмотрение вопроса было отложено.
Украина нарастит импорт электроэнергии для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме. Благодаря договоренности с европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличатся возможности поставки до 700 МВт в любое время.