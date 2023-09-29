Деяким категорія українцям не вимикатимуть світло: перелік

Чоловік читає книгу при свічці. Фото: Новини.LIVE

У випадку блекауту є категорія українців, яким все ж не вимикатимуть світло. Йдеться про шість категорій громадян, які є вразливими споживачами.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Якщо ж в Україні знову відключатимуть світло, то є певні категорії українців, яких це мине. Йдеться про вразливих споживачів, а саме:

одержувачі житлових субсидій;

особи з інвалідністю І та II групи, в тому числі особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу і які не є одержувачами житлових субсидій;

багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій

прийомні сім'ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;

побутові споживачі електричної енергії, які перебувають в житлових приміщеннях, життя та здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій.

Своєю чергою, Міністерство енергетики створить відповідну базу, куди буде вносити всю інформацію про таких споживачів. Вноситись будуть такі дані:

ПІБ;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування) чи адреса фактичного місця проживання;

реквізити документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, ЕІС-код (код енергетичної ідентифікації точки комерційного обліку);

номер особового рахунка вразливого споживача;

назва організації-постачальника універсальних послуг та її код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

дата початку і завершення застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів.

Як подати заявку до вразливих категорій

Для того, аби встановити статус вразливого споживача потрібно звернутися до постачальника універсальних послуг особисто чи в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника із заявою про взяття на облік.

Розгляд заяв та інформування споживача здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення вказаної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті.

Нагадаємо, нещодавно голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, які регіони окупанти можуть обстрілювати найбільше. За його прогнозами на основі минулорічних атак, ворог часто концентрував зусилля на обстрілах енергоінфраструктури навколо великих міст.