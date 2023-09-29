Некоторым категория украинцам не будут выключать свет: список

Человек читает книгу при свече. Фото: Новини.LIVE

В случае блэкаута есть категория украинцев, которым все же не будут выключать свет. Речь идет о шести категориях граждан, являющихся уязвимыми потребителями.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Если же в Украине снова будут отключать свет, то есть определенные категории украинцев, которых это пройдет. Речь идет об уязвимых потребителях, а именно:

получатели жилищных субсидий;

лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;

лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий;

многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий

приемные семьи, имеющие на попечении трех и более детей и не являющихся получателями жилищных субсидий;

бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях, жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, подтверждаемого сведениями и/или документами, не являющихся получателями жилищных субсидий.

В свою очередь Министерство энергетики создаст соответствующую базу, куда будет вносить всю информацию о таких потребителях. Вноситься будут следующие данные:

ФИО;

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения) или адрес фактического места жительства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранца или лицо без гражданства, ЭИС-код (код энергетической идентификации точки коммерческого учета);

номер лицевого счета уязвимого потребителя;

название организации-поставщика универсальных услуг и ее код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины;

дата начала и завершения применения специальных мер защиты уязвимых потребителей.

Как подать заявку в уязвимые категории

Для того чтобы установить статус уязвимого потребителя, нужно обратиться к поставщику универсальных услуг лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика с заявлением о взятии на учет.

Рассмотрение заявлений и информирование потребителя осуществляется в течение 10 рабочих дней путем указания указанной информации в выставленном счете (квитанции) и личном кабинете на официальном сайте.

Напомним, недавно глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, какие регионы оккупанты могут обстреливать больше всего. По его прогнозам на основе прошлогодних атак враг часто концентрировал усилия на обстрелах энергоинфраструктуры вокруг крупных городов.