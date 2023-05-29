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Деяким українцям заборонено одружуватися: кого стосуються правила

29 травня 2023 23:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Деяким українцям заборонено одружуватися: кого стосуються правила
Весілля в Україні. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Законодавство України визначає специфічні випадки, у яких офіційне одруження неможливе. Повні та неповні брати й сестри, тобто мають спільних батьків або лише одного спільного одного з батьків, не можуть офіційно одружитися.

Про це оголосило Міністерство юстиції країни .

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У повідомленні йдеться, що аналогічна заборонена зона застосовується для двоюрідних братів і сестер, а також для племінників чи племінниць та їхніх рідних дядьків та тіток.

Однак, усиновлювач і його усиновлена дитина або дві усиновлені дитини можуть законно одружитися за рішенням суду, оскільки вони не вважаються повнорідними. Проте усиновлювач і усиновлена ним дитина не можуть одружуватися один з одним, за винятком випадків, коли усиновлення було офіційно анульовано.

З приводу додаткових послуг, які надають відділи РАГСу, ціни варіюються: запрошення з датою — 137 грн; повна весільна церемонія — 1099 грн; коротка церемонія — 481 грн; церемонія за межами РАГСу — 2748 грн; повна церемонія у вихідні чи святкові дні — 1649 грн або 3664 грн за межами РАГСу; подання заяви про шлюб — 137 грн; доставка документів — 550 грн; юридична консультація — 275 грн.

Оформлення онлайн

Щоб подати заяву про шлюб онлайн, вам не потрібно відвідувати РАЦС та заповнювати паперові форми. Все це можна зробити на порталі "Дія" всього за 15 хвилин, де ви можете вибрати місце, час, формат та зал для своєї церемонії. Просто увійдіть у систему, перейдіть до розділу "Сім'я" та виберіть послугу "Заява про шлюб". Заповніть форму, вкажіть деталі, сплатіть адміністративний збір та підпишіть заяву електронним підписом.

Нагадаємо, протягом 4 місяців поточного року в Україні вже було укладено 1366 шлюбів з іноземцями. Особливо активними у цьому плані виявилися Київ із 355 парами та Одеська область із 285 парами. Львівська та Дніпропетровська області також відзначилися популярністю серед молодят, оскільки там одружилися по 78 пар, де принаймні один із подружжя — іноземець.

Зазначимо, що у разі вибору нового прізвища після одруження, протягом місяця одесити мають змінити низку документів. Частина з них оновлення не потребує. Які документи необхідно змінити одеситам після одруження читайте у матеріалі.

 

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