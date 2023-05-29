Некоторым украинцам запрещено жениться: кого касаються правила

Свадьбы в Украине. Фото: google

Законодательство Украины определяет специфические случаи, в которых официальное бракосочетание невозможно. Полные и неполные братья и сестры, то есть имеющие общих родителей или только одного общего родителя, не могут официально вступить в брак.

Об этом объявило Министерство юстиции страны.

Читайте также:

Запрет на бракосочетание

В сообщении говорится, что аналогичная запретная зона применяется для двоюродных братьев и сестер, а также для племянников или племянниц и их родных дядей и тетей.

Однако, усыновитель и его усыновленный ребенок или два усыновленных ребенка могут законно вступить в брак по решению суда, так как они не считаются полнородными. Тем не менее усыновитель и усыновленный им ребенок не могут быть в браке друг с другом, за исключением случаев, когда усыновление было официально аннулировано.

По поводу дополнительных услуг, предоставляемых отделами ЗАГСа, цены варьируются: приглашения с датой — 137 грн; полная свадебная церемония — 1099 грн; короткая церемония — 481 грн; церемония за пределами ЗАГСа — 2748 грн; полная церемония в выходные или праздничные дни — 1649 грн или 3664 грн за пределами ЗАГСа; подача заявления о браке — 137 грн; доставка документов — 550 грн; юридическая консультация — 275 грн.

Оформление онлайн

Чтобы подать заявление о браке онлайн, вам не нужно посещать ЗАГС и заполнять бумажные формы. Все это можно сделать на портале "Дія" всего за 15 минут, где вы можете выбрать место, время, формат и зал для своей церемонии. Просто войдите в систему, перейдите в раздел "Семья" и выберите услугу "Заявление о браке". Заполните форму, укажите детали, оплатите административный сбор и подпишите заявление электронной подписью.

Напомним, в течение 4 месяцев текущего года в Украине уже было заключено 1366 браков с иностранцами. Особенно активными в этом плане оказались Киев с 355 парами и Одесская область с 285 парами. Львовская и Днепропетровская области также отметились популярностью среди молодоженов, поскольку там женились по 78 пар, где по крайней мере один из супругов — иностранец.

Отметим, что в случае выбора новой фамилии после женитьбы, в течение месяца одесситы должны изменить ряд документов. Часть из них в обновлении не нуждается. Какие документы необходимо изменить одесситам после женитьбы читайте в материале.