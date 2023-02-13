Дейнега натякнув про можливу нову посаду в Міноборони

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував призначення нових заступників голови відомства. Одним із претендентів є засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Про це Дейнега написав у Facebook.

Слова Дейнеги

"Я зараз дуже близький до призначення на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації", — написав він.

За словами Дейнеги, він погодився на цю посаду з двох причин:

зараз немає зобов'язань, які б його стримували, тож він нікого не підведе;

журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами та переконатися, що за такої диспропорції ресурсів із противником нашими перевагами може бути лише технічна та мотивація.

"Якщо я таки зайду на посаду, то ось що буде далі. Буде карт-бланш від міністра — дозвіл на рішення, які я вважаю за правильні у сфері своїх повноважень. Буде жорстке наведення пріоритетів та чищення від кадрів, для яких ІТ-сектор МОУ міг стати сферою їхніх інтересів чи можливістю не піти у військкомат, чи служити в армії лише на папері, не приносячи реальної користі", — сказав він.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому президент США Джо Байден не хоче передавати Україні винищувачі. За його словами, це лише перший етап переговорів.

За словами українського міністра, кожна військова допомога проходить кілька етапів узгодження: спочатку відмова, потім йде обговорення та вивчення можливостей, потім підготовка екіпажу, а потім прибуття.

Також повідомлялося, що в українському оборонному відомстві вибухнув черговий "харчовий" скандал — у публічний простір вийшла інформація про те, що Міноборони проводило закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.