Дейнега намекнул про возможную новою должность в Минобороны

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал назначение новых заместителей главы ведомства. Одним из претендентов является основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Об этом Дейнега написал в Facebook.

Слова Дейнеги

"Я сейчас очень близок к назначению на должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации", — написал он.

По словам Дейнеги, он согласился на эту должность по двум причинам:

сейчас нет обязательств, которые его сдерживали, поэтому он никого не подведет;

журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация.

"Если я таки зайду на должность, то вот что будет дальше. Будет карт-бланш от министра — разрешение на решения, которые я сочту правильными в сфере своих полномочий. Будет жесткое наведение приоритетов и чистка от кадров, для которых IТ-сектор МОУ мог стать сферой их интересов или возможностью не пойти в военкомат либо служить в армии только на бумаге, не принося реальной пользы", — сказал он.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему президент США Джо Байден не хочет передавать Украине истребители. По его словам, это только первый этап переговоров.

По словам украинского министра, каждая военная помощь проходит несколько этапов согласования: сначала отказ, потом идет обсуждение и изучение возможностей, потом подготовка экипажа и потом прибытие.

Также сообщалось, что в украинском оборонном ведомстве разразился очередной "пищевой" скандал — в публичное пространство вышла информация о том, что Минобороны проводило закупки продуктов, в частности яиц, по ценам, в разы превышавшим реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.