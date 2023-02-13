Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Дейнега намекнул на возможную новою должность в Минобороны: кем может стать arrow

Дейнега намекнул на возможную новою должность в Минобороны: кем может стать

13 февраля 2023 20:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дейнега намекнул про возможную новою должность в Минобороны
Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал назначение новых заместителей главы ведомства. Одним из претендентов является основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Об этом Дейнега написал в Facebook.

Читайте также:

Слова Дейнеги

"Я сейчас очень близок к назначению на должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации", — написал он.

По словам Дейнеги, он согласился на эту должность по двум причинам:

  • сейчас нет обязательств, которые его сдерживали, поэтому он никого не подведет;
  • журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация.

"Если я таки зайду на должность, то вот что будет дальше. Будет карт-бланш от министра — разрешение на решения, которые я сочту правильными в сфере своих полномочий. Будет жесткое наведение приоритетов и чистка от кадров, для которых IТ-сектор МОУ мог стать сферой их интересов или возможностью не пойти в военкомат либо служить в армии только на бумаге, не принося реальной пользы", сказал он.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему президент США Джо Байден не хочет передавать Украине истребители. По его словам, это только первый этап переговоров.

По словам украинского министра, каждая военная помощь проходит несколько этапов согласования: сначала отказ, потом идет обсуждение и изучение возможностей, потом подготовка экипажа и потом прибытие.

Также сообщалось, что в украинском оборонном ведомстве разразился очередной "пищевой" скандал — в публичное пространство вышла информация о том, что Минобороны проводило закупки продуктов, в частности яиц, по ценам, в разы превышавшим реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:26 Фортепиано Джамалы продали за 400 тыс. грн: куда пойдут деньги

Новина з відео

22:15 День святого Валентина 2023: любовный гороскоп для всех знаков зодиака

22:07 Истребляют оккупантов и крошат танки в труху: подразделение TERRA показали боевые будни под Бахмутом

22:00 Тревожные звоночки: пять признаков того, что вам следует немедленно обратиться к психотерапевту

21:13 В Украине изменились цены на "стратегические" продукты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:05 В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть угроза для некоторых районов, — YASNO

20:15 В Берлине поймали пророссийского шпиона, который притворялся женщиной

20:11 Илон Маск может приобрести "Манчестер Юнайтед": миллиардер изучает рентабельность сделки

20:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

Новина з фото

19:54 В Киеве нашли змею в стиральной машине: как она туда попала — тайна

Новина з відео

22:15 День святого Валентина 2023: любовный гороскоп для всех знаков зодиака

Новина з відео

19:01 От Джексона до Мадонны: самые яркие выступления знаменитостей на Супербоуле

Новина з відео

18:29 Случайно разбил стекло в дверях: полицейские на Киевщине спасли мужчину, который едва не истек кровью

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 14 февраля: Овнам — сохранять терпение, Козерогам — общение

Новина з відео

17:16 На войне погиб знаменитый "карпатский вивчар" Михаил Кознюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:31 Как стать звездой в украинском YouTube: известные юмористы и стендаперы дали лайфхаки начинающим блогерам

Новина з відео

15:32 Связали и ограбили: в Одессе задержали разбойников

Новина з відео

15:19 Боится летать? Российские СМИ рассказали о бронепоезде путина

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Актуальное по теме

None 13 Февраль 22:24

Фортепиано Джамалы продали за 400 тыс. грн: куда пойдут деньги

None 13 Февраль 21:08

День святого Валентина 2023: любовный гороскоп для всех знаков зодиака

None 13 Февраль 22:07

Истребляют оккупантов и крошат танки в труху: подразделение TERRA показали боевые будни под Бахмутом

None 13 Февраль 21:33

Тревожные звоночки: пять признаков того, что вам следует немедленно обратиться к психотерапевту

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB