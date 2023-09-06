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Декілька заступників Резнікова подали у відставку, — нардеп

6 вересня 2023 12:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Декілька заступників Резнікова подали у відставку, — нардеп
Заступник Олексія Резнікова Володимир Гаврилов. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступника Міністра оборони України подали у відставку перед призначенням нового керівника Міноборони. Йдеться про трьох заступників Олексія Резнікова.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у соцмережах.

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Заступники Резнікова подали у відставку

Гончаренко повідомляє, що у відставку подали:

  • Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони;
  • Віталій Дейнега, заступник міністра оборони, відповідальний за цифровий розвиток та трансформації;
  • Андрій Шевченко, заступник міністра оборони, який опікується питаннями європейської інтеграції.
Повідомлення Олексія Гончаренка
Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 4 вересня міністр оборони України Олексій Резніков подав Верховній Раді заяву про відставку.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умеров.

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