Декілька заступників Резнікова подали у відставку, — нардеп
6 вересня 2023 12:35
Заступник Олексія Резнікова Володимир Гаврилов. Фото: armyinform
Заступника Міністра оборони України подали у відставку перед призначенням нового керівника Міноборони. Йдеться про трьох заступників Олексія Резнікова.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у соцмережах.
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Заступники Резнікова подали у відставку
Гончаренко повідомляє, що у відставку подали:
- Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони;
- Віталій Дейнега, заступник міністра оборони, відповідальний за цифровий розвиток та трансформації;
- Андрій Шевченко, заступник міністра оборони, який опікується питаннями європейської інтеграції.
Нагадаємо, що 4 вересня міністр оборони України Олексій Резніков подав Верховній Раді заяву про відставку.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умеров.