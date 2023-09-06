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Несколько заместителей Резникова подали в отставку, — нардеп

6 сентября 2023 12:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Несколько заместителей Резникова подали в отставку, — нардеп
Заместитель Алексея Резникова Владимир Гаврилов. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместителя министра обороны Украины подали в отставку перед назначением нового руководителя Минобороны. Речь и дет о трех заместителях Алексея Резникова.

Об этом сообщил народній депутат Алексей Гончаренко в соцсетях.

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Гончаренко сообщает, что в отставку подали:

  • Владимир Гаврилов, заместитель министра обороны;
  • Виталий Дейнега, заместитель министра обороны, ответственный за цифровое развитие и трансформации;
  • Андрей Шевченко, заместитель министра обороны, занимающийся вопросами европейской интеграции.
Сообщение Алексея Гончаренко
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, что 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал Верховной Раде заявление об отставке.

Накануне, Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о замене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

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