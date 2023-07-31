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Демографічна катастрофа: в Україні зафіксували невтішні показники народжуваності

31 липня 2023 19:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Демографічна катастрофа: в Україні зафіксували невтішні показники народжуваності
Мати з новонародженою дитиною. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні протягом шести місяців 2023 року народилося 96 тисяч 755 дітей. Такий показник є на 28% меншим, якщо порівнювати з таким самим періодом за 2021 рік, тоді народилося 135 тисяч 79 дітей.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Також така цифра є меншою за дані минулого року. 

Війна значно погіршила показники

"Загалом показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% на рік. Проте повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов’язаний із війною — у 2015-му показники народжуваності впали аж на 12% за рік", — зазначають у повідомленні.

Аналітика народжуваності в Україні. Джерело: Опендатабот

Яка ситуація у 2023 році

Цого року кожного місяця народжується 16,1 тисячі дітей. До повномасштабної війни загалом народжувалося близько 21-23 тисячі на місяць. Останніми роками хлопчиків стає більше, ніж дівчаток, за час війни такий показник не змінився: 51% проти 49%.

Гендерний розподіл немовлят. Джерело: Опендатабот

Коли припадає пік народжуваності

"Цікаво, що до початку повномасштабної війни пік народжуваності припадав на липень, у 2022-му і наразі у 2023-му пік народжуваності припав на березень", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій понад 700 тисяч дітей. Більша частина з них приїхала зі своїми батьками або рідними. Дітей, які залишилися сиротами, віддали до прийомних родин.

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