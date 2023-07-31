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Демографическая катастрофа: в Украине зафиксировали неутешительные показатели рождаемости

31 июля 2023 19:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Демографическая катастрофа: в Украине зафиксировали неутешительные показатели рождаемости
Мать с новорожденным ребенком. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в течении шести месяцев 2023 родилось 96 тысяч 755 детей. Такой показатель на 28% меньше, если сравнивать с таким же периодом за 2021 год, тогда родилось 135 тысяч 79 детей.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Также такая цифра меньше данных прошлого года.

Война значительно ухудшила показатели

"В целом показатели рождаемости в стране падают еще с 2013 года — примерно на 7% в год. Однако полномасштабное вторжение привело к наибольшему кризису в количестве новых украинцев. Это самый большой спад за все время независимости. Предыдущий антипик также связан с войной — в 2015 году показатели рождаемости упали на 12% за год", — отмечают в сообщении.

Аналитика рождаемости в Украине. Источник: Опендатабот

Какая ситуация в 2023 году

В этом году каждый месяц рождается 16,1 тысяч детей. До полномасштабной войны всего рождалось около 21-23 тысяч в месяц. В последние годы мальчиков становится больше, чем девочек, за время войны такой показатель не изменился: 51% против 49%.

Гендерное распределение новорожденных. Источник: Опендатабот

Когда приходится пик рождаемости

"Интересно, что к началу полномасштабной войны пик рождаемости приходился на июль месяц, в 2022 и в 2023 пик рождаемости пришелся на март", — добавили в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украину россияне вывезли с временно оккупированных территорий более 700 тысяч детей. Большая часть из них приехала со своими родителями или родными. Оставшихся сиротами детей отдали в приемные семьи.

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