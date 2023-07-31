Демографическая катастрофа: в Украине зафиксировали неутешительные показатели рождаемости
В Украине в течении шести месяцев 2023 родилось 96 тысяч 755 детей. Такой показатель на 28% меньше, если сравнивать с таким же периодом за 2021 год, тогда родилось 135 тысяч 79 детей.
Об этом сообщает Опендатабот.
Также такая цифра меньше данных прошлого года.
Война значительно ухудшила показатели
"В целом показатели рождаемости в стране падают еще с 2013 года — примерно на 7% в год. Однако полномасштабное вторжение привело к наибольшему кризису в количестве новых украинцев. Это самый большой спад за все время независимости. Предыдущий антипик также связан с войной — в 2015 году показатели рождаемости упали на 12% за год", — отмечают в сообщении.
Какая ситуация в 2023 году
В этом году каждый месяц рождается 16,1 тысяч детей. До полномасштабной войны всего рождалось около 21-23 тысяч в месяц. В последние годы мальчиков становится больше, чем девочек, за время войны такой показатель не изменился: 51% против 49%.
Когда приходится пик рождаемости
"Интересно, что к началу полномасштабной войны пик рождаемости приходился на июль месяц, в 2022 и в 2023 пик рождаемости пришелся на март", — добавили в сообщении.
Напомним, с начала полномасштабной войны в Украину россияне вывезли с временно оккупированных территорий более 700 тысяч детей. Большая часть из них приехала со своими родителями или родными. Оставшихся сиротами детей отдали в приемные семьи.