День державного прапора України 2023: історія створення та цікаві факти

Українці розгорнули синьо-жовтий прапор в Києві. Фото: kyivcity.gov.ua

Сьогодні, 23 серпня, українці святкують День державного прапора. Це щорічне свято, засноване в пам'ять про подію 1991 року, коли народні депутати внесли синьо-жовтий стяг до Верховної Ради.

Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про український стяг станом на сьогодні, 23 серпня.

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Національний Прапор — один із трьох державних символів, поряд з Гербом та Гімном.

Як відомо, День прапора України відзначають перед Днем Незалежності. 1994 року другий президент Леонід Кучма підписав указ про святкування Дня прапора в Україні саме сьогодні, 23 серпня.

Урочисті святкування до Дня державного прапора. Фото: vinnitsa.info

Історія створення прапора України

Вперше поєднання синього та жовтого кольорів згадується 1256 року, коли був заснований Львів. Герб міста мав Золотого лева на синьому тлі.

Ці кольори трапляються і в символах козацтва, особливо починаючи з XVIII століття. Запорозькі козаки використовували сині прапори з золотим орнаментом, зображеннями святих або козаків.

Український прапор набув сучасних кольорів за гетьманства Івана Мазепи. Він з дозволу короля використовував кольори прапора Швеції, що призвело до подібності зі шведським стягом. Мазепа бився під ним під час Полтавської битви з Петром I.

Поєднання синього і жовтого нарешті стало національним на початку XX століття. 22 березня 1918 року Центральна Рада офіційно визнала синьо-жовтий прапор.

Поштовхом для офіційного свята стало внесення блакитно-жовтого прапора до сесійної зали Верховної Ради активістами народних депутатів 24 серпня 1991 року. Серед них були В’ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач та Володимир Крижанівський.

Внесення синьо-жовтого прапора до Верховної Ради України. Фото: rada.gov.ua

Цікаві факти про український прапор

Відповідь на питання, чому прапор України синьо-жовтий, офіційно не встановлена. Серед найпоширеніших народних пояснень: синя смуга відображає ясне небо, а жовта — золоте пшеничне поле під ним. Інша версія вказує на символіку головних стихій природи — вогню та води.

Державний Прапор України офіційно називається синьо-жовтим. Кольори розташовані відповідно: зверху синій, знизу жовтий. Проте деякі люди пропонують поміняти місцями ці кольори в прапорі, вважаючи, що це може сприяти розквіту України.

Китайська художниця Мао Мао 1992 року просила першого президента України Леоніда Кравчука поміняти місцями кольори на прапорі. Вона вважала, що таке поєднання символізувало біду для держави.

Під жовто-синім прапором було тричі оголошено Українську державність: 1917-го, 1941-го та 1990-го років.

Цікаво, що 2014 року найбільший прапор був розгорнутий в Бахмуті. Він важив 300 кілограмів і мав площу 2400 м². Найдовший прапор має довжину 9,5 км і розташований на Тернопільщині.

Найбільший прапор України, що розгорнули на Соборній площі Чернівців. Фото: vidido.ua

Нагадаємо, що 23 серпня — це день, коли в Україні святкують День державного прапора, а у світі — Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації, Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму та День дослідників Інтернету. Віряни вшановують пам’ять святого Лаврентія Римського.