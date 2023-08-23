День государственного флага Украины 2023: история создания и интересные факты

Украинцы развернули сине-желтое знамя в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua

Сегодня, 23 августа, украинцы празднуют День государственного флага. Это ежегодный праздник, основанный в память о событии 1991 года, когда народные депутаты внесли сине-желтое знамя в Верховную Раду.

Новини.LIVE собрали всю важную информацию об украинском флаге по состоянию на сегодня, 23 августа.

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Национальный Флаг — один из трех государственных символов, рядом с Гербом и Гимном.

Как известно, День флага Украины отмечают накануне Дня Независимости. В 1994 году второй президент Леонид Кучма подписал указ о праздновании Дня флага в Украине именно сегодня, 23 августа.

Торжественное празднование ко Дню государственного флага. Фото: vinnitsa.info

История создания флага Украины

Впервые сочетание синего и желтого цветов упоминается в 1256 году, когда был основан Львов. Герб города имел Золотого льва на синем фоне.

Эти цвета встречаются и в символах казачества, особенно начиная с XVIII века. Запорожские казаки использовали синие флаги с золотым орнаментом, изображениями святых или казаков.

Украинский флаг приобрел современные цвета при гетманстве Ивана Мазепы. Он с разрешения короля использовал цвета флага Швеции, что привело к сходству со шведским флагом. Мазепа сражался под ним во время Полтавской битвы с Петром I.

Сочетание синего и желтого наконец-то стало национальным в начале XX века. 22 марта 1918 года Центральная Рада официально признала сине-желтое знамя.

Толчком для официального праздника стало внесение сине-желтого флага в сессионный зал Верховной Рады активистами народных депутатов 24 августа 1991 года. Среди них были Вячеслав Чорновил, Николай Поровский, Иван Заец, Ярослав Кендзер, Игорь Деркач и Владимир Крыжановский.

Внесение сине-желтого флага в Верховную Раду Украины. Фото: rada.gov.ua

Интересные факты об украинском флаге

Ответ на вопрос, почему флаг Украины сине-желтый, официально не установлен. Среди наиболее распространенных народных объяснений: синяя полоса отражает ясное небо, а желтая — золотое пшеничное поле под ним. Другая версия указывает на символику главных стихий природы — огня и воды.

Государственный Флаг Украины официально называется сине-желтым. Цвета расположены соответственно: сверху синий, снизу желтый. Однако некоторые люди предлагают поменять местами эти цвета в флаге, считая, что это может способствовать процветанию Украины.

Китайская художница Мао Мао в 1992 году просила первого президента Украины Леонида Кравчука поменять местами цвета на флаге. Она считала, что такое сочетание символизировало беду для государства.

Под желто-синим флагом была трижды объявлена Украинская государственность: в 1917, 1941 и 1990 годах.

Интересно, что в 2014 году самый большой флаг был развернут в Бахмуте. Он весил 300 килограммов и имел площадь 2400 м2. Самый длинный флаг имеет длину 9,5 км и расположен в Тернопольской области.

Самый большой флаг Украины, развернутый на Соборной площади Черновцов. Фото: vidido.ua

Напомним, что 23 августа — это день, когда в Украине празднуют День государственного флага, а в мире — Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма и День исследователей Интернета. Верующие чтят память святого Лаврентия Римского.