День хрещення Русі — 28 липня — цікаві факти та привітання

Українці святкують День хрещення Русі, священник кропить вірян освяченою водою. Фото: oda.te.gov.ua

Щороку 28 липня православні українці відзначають одну з найважливіших релігійних подій в історії України — День хрещення Київської Русі. Свято було засноване на честь заснування в країні християнства князем Володимиром Великим. Зараз офіційно свято має назву День хрещення Київської Русі-України. А 2023 року відзначається 1035-річчя хрещення Русі.

Новини.LIVE ділиться цікавими фактами про День хрещення Русі, а також красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх близьких, друзів, колег та знайомих!

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День хрещення Київської Русі — найцікавіші факти про подію

Факт №1

Перша спроба хрестити Київську Русь відбулася 867 року в час княжіння Аскольда. Вона відома під назвою "Фотієво хрещення".

Так, як ми знаємо з історії, великого успіху в хрещенні Русі Аскольдові досягти не вдалось. 882 року антихристиянська опозиція запросила новгородського князя Олега, і з його допомогою вчинила кривавий державний переворот, вбивши Аскольда та його брата Діра. Всі плоди хрещення були знищені.

Факт №2

Рівноапостольна княгиня Ольга стала першою правителькою, яка прийняла християнство. Це сталося у Константинополі у ніч з 17 на 18 жовтня 957 року.

Факт №3

Князь Володимир Великий до хрещення вів досить розпусне життя, він кілька разів одружувався та мав наложниць.

Факт №4

Хрещення Київської Русі розпочалося з Києва. Мешканців столиці масово охрестили у місці впадання річки Почайни у Дніпро. Після Києва православ'я прийняли інші міста Русі.

Факт №5

Після Київської Русі хрещення прийняло ще кілька країн Європи. Серед них: Швеція, Норвегія та Ісландія. Швеція ще довгий час вважалася варварською країною язичників.

Пам'ятник Володимиру Великому в Києві. Фото: google.com

Привітання з Днем хрещення Київської Русі у прозі

Пройшло рівно 1035 років з того дня як князь київський Володимир Великий хрестив Русь. Щиро вітаю з цією важливою для України історичною подією! Бажаю зберегти у серці святу віру в єдиного Бога. Нехай домівка буде теплою та затишною, гості будуть добрими, мир, добробут і лад витають навколо вас, а сімейство буде міцним, здоровим і люблячим!

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Вітаю зі святим днем, коли Київська Русь прийняла віру християнську православну! Бажаю, щоб Господь зберігав і оберігав тебе від непосильних скорбот і хвороб!

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Вітаю з Днем хрещення Русі та бажаю від душі великого щастя, міцної віри, радості душі й спокою серця, світлої надії, доброї вдачі, чистої любові та щирих почуттів, міцного здоров'я, небесної благодаті, праведних діянь і щедрих подарунків життя.

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Бажаю, щоб духовна міць ніколи не згасала й наповнювала всіх нас незламною вірою в мирну та непереможну Україну. З Днем хрещення Київської Русі-України!

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Дозвольте привітати вас зі знаменним для всіх нас святом — Днем Хрещення Русі-України. 1035 років тому князь Володимир охрестив наших пращурів, а сьогодні ми з вдячністю згадуємо про нього. Нехай Господь за молитвами святого рівноапостольного князя Володимира Хрестителя береже Україну та всіх нас!

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Зі святом Хрещення Русі! Ми віримо, що святий рівноапостольний князь Володимир Великий дарує нам свою молитовну допомогу для утвердження миру в наших душах, сім'ях та в рідній Україні!

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Сердечно вітаю вас і від щирого серця бажаю, щоб свято хрещення Київської Русі зцілило та об'єднало наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут в кожному домі, давало здоров'я на багато мирних і щасливих років.

Пам'ятник Володимиру Великому в Києві. Фото: google.com

Привітання з Днем хрещення Русі у віршах

Пройшло відтоді немало років,

Як раптом сталося щастя.

Володимир-князь на радість усім

Приніс нам християнство!

І з Днем хрещення Русі

Всіх вас я вітаю.

Лише за законами божими вам

Жити від душі бажаю!

Нехай негаразди обійдуть

Вогнище ваше стороною,

Щоб запанував в ньому навіки

Світ щастя і спокою.

***

З Днем хрещення Русі

Вітаю від душі,

В день, настільки світлий і святий,

Радійте ви усі.

Очищайте від зла розум,

Оминайте біль і погрози,

Хай в сім'ї панує затишок

І завжди вас вдома чекають.

***

Нехай світле свято Божого знамення,

Принесе вам любов і примирення,

Нехай Господь завжди оберігає,

Нехай віра допоможе позбутися від зла.

З днем хрещення Русі-України вітаємо,

Життя довге і щасливе бажаємо,

Нехай все, про що мріяли, збувається,

Нехай всі образи назавжди забудуться.

***

З Днем хрещення Русі

Вітаю від душі,

В день, настільки світлий і святий,

Радійте ви усі.

Очищайте від зла розум,

Оминайте біль і погрози,

Хай в сім'ї панує затишок

І завжди вас вдома чекають.

***

Хрещення Русі чекали довго

І на Дніпрі, і на морі,

Так нехай тепер кожен знає

Віра і любов у всьому перемагає!

***

День для країни сьогодні важливий,

Свято Хрещення всієї Русі,

Я в такий особливий день бажаю,

Тобі гармонію в житті знайти.

І побажати хочу ще великого достатку,

Усіх духовних й матеріальних благ,

Щоб завжди було в тебе все в порядку,

Щоб ніколи не зустрічався тобі морок.

Красиві листівки з Днем хрещення Київської Русі 2023

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2023. Фото: НВ

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2023. Фото: НВ

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2023. Фото: НВ

Привітання з Днем хрещення Київської Русі-України 2023. Фото: google.com

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