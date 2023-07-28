День хрещення Русі — 28 липня — цікаві факти та привітання

День хрещення Русі 2023: цікаві факти про минуле України та красиві привітання
Щороку 28 липня православні українці відзначають одну з найважливіших релігійних подій в історії України — День хрещення Київської Русі. Свято було засноване на честь заснування в країні християнства князем Володимиром Великим. Зараз офіційно свято має назву День хрещення Київської Русі-України. А 2023 року відзначається 1035-річчя хрещення Русі.
Новини.LIVE ділиться цікавими фактами про День хрещення Русі, а також красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх близьких, друзів, колег та знайомих!
День хрещення Київської Русі — найцікавіші факти про подію
Факт №1
Перша спроба хрестити Київську Русь відбулася 867 року в час княжіння Аскольда. Вона відома під назвою "Фотієво хрещення".
Так, як ми знаємо з історії, великого успіху в хрещенні Русі Аскольдові досягти не вдалось. 882 року антихристиянська опозиція запросила новгородського князя Олега, і з його допомогою вчинила кривавий державний переворот, вбивши Аскольда та його брата Діра. Всі плоди хрещення були знищені.
Факт №2
Рівноапостольна княгиня Ольга стала першою правителькою, яка прийняла християнство. Це сталося у Константинополі у ніч з 17 на 18 жовтня 957 року.
Факт №3
Князь Володимир Великий до хрещення вів досить розпусне життя, він кілька разів одружувався та мав наложниць.
Факт №4
Хрещення Київської Русі розпочалося з Києва. Мешканців столиці масово охрестили у місці впадання річки Почайни у Дніпро. Після Києва православ'я прийняли інші міста Русі.
Факт №5
Після Київської Русі хрещення прийняло ще кілька країн Європи. Серед них: Швеція, Норвегія та Ісландія. Швеція ще довгий час вважалася варварською країною язичників.
Привітання з Днем хрещення Київської Русі у прозі
Пройшло рівно 1035 років з того дня як князь київський Володимир Великий хрестив Русь. Щиро вітаю з цією важливою для України історичною подією! Бажаю зберегти у серці святу віру в єдиного Бога. Нехай домівка буде теплою та затишною, гості будуть добрими, мир, добробут і лад витають навколо вас, а сімейство буде міцним, здоровим і люблячим!
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Вітаю зі святим днем, коли Київська Русь прийняла віру християнську православну! Бажаю, щоб Господь зберігав і оберігав тебе від непосильних скорбот і хвороб!
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Вітаю з Днем хрещення Русі та бажаю від душі великого щастя, міцної віри, радості душі й спокою серця, світлої надії, доброї вдачі, чистої любові та щирих почуттів, міцного здоров'я, небесної благодаті, праведних діянь і щедрих подарунків життя.
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Бажаю, щоб духовна міць ніколи не згасала й наповнювала всіх нас незламною вірою в мирну та непереможну Україну. З Днем хрещення Київської Русі-України!
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Дозвольте привітати вас зі знаменним для всіх нас святом — Днем Хрещення Русі-України. 1035 років тому князь Володимир охрестив наших пращурів, а сьогодні ми з вдячністю згадуємо про нього. Нехай Господь за молитвами святого рівноапостольного князя Володимира Хрестителя береже Україну та всіх нас!
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Зі святом Хрещення Русі! Ми віримо, що святий рівноапостольний князь Володимир Великий дарує нам свою молитовну допомогу для утвердження миру в наших душах, сім'ях та в рідній Україні!
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Сердечно вітаю вас і від щирого серця бажаю, щоб свято хрещення Київської Русі зцілило та об'єднало наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут в кожному домі, давало здоров'я на багато мирних і щасливих років.
Привітання з Днем хрещення Русі у віршах
Пройшло відтоді немало років,
Як раптом сталося щастя.
Володимир-князь на радість усім
Приніс нам християнство!
І з Днем хрещення Русі
Всіх вас я вітаю.
Лише за законами божими вам
Жити від душі бажаю!
Нехай негаразди обійдуть
Вогнище ваше стороною,
Щоб запанував в ньому навіки
Світ щастя і спокою.
***
З Днем хрещення Русі
Вітаю від душі,
В день, настільки світлий і святий,
Радійте ви усі.
Очищайте від зла розум,
Оминайте біль і погрози,
Хай в сім'ї панує затишок
І завжди вас вдома чекають.
***
Нехай світле свято Божого знамення,
Принесе вам любов і примирення,
Нехай Господь завжди оберігає,
Нехай віра допоможе позбутися від зла.
З днем хрещення Русі-України вітаємо,
Життя довге і щасливе бажаємо,
Нехай все, про що мріяли, збувається,
Нехай всі образи назавжди забудуться.
***
З Днем хрещення Русі
Вітаю від душі,
В день, настільки світлий і святий,
Радійте ви усі.
Очищайте від зла розум,
Оминайте біль і погрози,
Хай в сім'ї панує затишок
І завжди вас вдома чекають.
***
Хрещення Русі чекали довго
І на Дніпрі, і на морі,
Так нехай тепер кожен знає
Віра і любов у всьому перемагає!
***
День для країни сьогодні важливий,
Свято Хрещення всієї Русі,
Я в такий особливий день бажаю,
Тобі гармонію в житті знайти.
І побажати хочу ще великого достатку,
Усіх духовних й матеріальних благ,
Щоб завжди було в тебе все в порядку,
Щоб ніколи не зустрічався тобі морок.
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Відеопривітання з Днем хрещення Русі
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