День крещения Руси - 28 июля - интересные факты и поздравления

День крещения Руси 2023: интересные факты о прошлом Украины и красивые поздравления
Каждый год 28 июля православные украинцы отмечают одно из важнейших религиозных событий в истории Украины — День крещения Киевской Руси. Праздник был создан в честь основания в стране христианства князем Владимиром Великим. Сейчас официально праздник называется День крещения Киевской Руси-Украины. А в 2023 году отмечается 1035-летие крещения Руси.
Новини.LIVE делится интересными фактами о Дне крещения Руси, а также красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих близких, друзей, коллег и знакомых!
День крещения Киевской Руси — самые интересные факты о событии
Факт №1
Первая попытка крестить Киевскую Русь состоялась в 867 году во время княжения Аскольда. Она известна под названием "Фотиево крещение".
Так, как мы знаем из истории, большого успеха в крещении Руси Аскольду достичь не удалось. В 882 году антихристианская оппозиция пригласила новгородского князя Олега и с его помощью совершила кровавый государственный переворот, убив Аскольда и его брата Дира. Все плоды крещения были уничтожены.
Факт №2
Равноапостольная княгиня Ольга стала первой правительницей, принявшей христианство. Это произошло в Константинополе в ночь с 17 на 18 октября 957 года.
Факт №3
Князь Владимир Великий к крещению вел довольно развратную жизнь, он несколько раз женился и имел наложниц.
Факт №4
Крещение Киевской Руси началось с Киева. Жителей столицы массово окрестили в месте впадения реки Почайны в Днепр. После Киева православие приняли другие города Руси.
Факт №5
После Киевской Руси крещение приняло еще несколько стран Европы. Среди них Швеция, Норвегия и Исландия. Швеция долгое время считалась варварской страной язычников.
Поздравление с Днем крещения Киевской Руси в прозе
Прошло ровно 1035 лет с того дня, как князь киевский Владимир Великий крестил Русь. Искренне поздравляю с этим важным для Украины историческим событием! Желаю сохранить в сердце святую веру в единого Бога. Пусть дом будет теплым и уютным, гости будут добрыми, мир, благополучие и строй витают вокруг вас, а семейство будет крепким, здоровым и любящим!
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Поздравляю со святым днем, когда Киевская Русь приняла веру христианскую православную! Желаю, чтобы Господь хранил и оберегал тебя от непосильных скорбей и болезней!
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Поздравляю с Днем крещения Руси и желаю от души великого счастья, крепкой веры, радости души и спокойствия сердца, светлой надежды, доброго нрава, чистой любви и искренних чувств, крепкого здоровья, небесной благодати, праведных деяний и щедрых подарков жизни.
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Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несгибаемой верой в мирную и непобедимую Украину. С Днем крещения Киевской Руси-Украины!
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Позвольте поздравить вас со знаменательным для всех нас праздником — Днем Крещения Руси-Украины. 1035 лет назад князь Владимир окрестил наших предков, а сегодня мы с благодарностью вспоминаем о нем. Пусть Господь за молитвами святого равноапостольного князя Владимира Крестителя хранит Украину и всех нас!
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С праздником Крещения Руси! Мы верим, что святой равноапостольный князь Владимир Великий дарит нам свою молитвенную помощь для утверждения мира в наших душах, семьях и родной Украине!
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Сердечно поздравляю вас и от всей души желаю, чтобы праздник крещения Киевской Руси исцелил и объединил наши души в великой вере к нашему Спасителю, приумножал благосостояние в каждом доме, давал здоровье на многие мирные и счастливые годы.
Поздравления с Днем крещения Руси в стихах
Прошло с тех пор немало лет,
Как вдруг вышло счастье.
Владимир-князь к радости всем
Принес нам христианство!
И с Днем крещения Руси
Всех вас приветствую.
Только по законам божьим вам
Жить от души желаю!
Пусть невзгоды обойдут
Костер ваш стороной,
Чтобы воцарился в нем навеки
Мир счастья и покоя.
***
С Днем крещения Руси
Поздравляю от души,
В день, столь светлый и святой,
Радуйтесь вы все.
Очищайте от зла разум,
Обходите боль и угрозы,
Пусть в семье царит уют
И всегда вас дома ждут.
***
Пусть светлый праздник Божьего знамения,
Принесет вам любовь и примирение,
Пусть Господь всегда оберегает,
Пусть вера поможет избавиться от зла.
С днем крещения Руси-Украины поздравляем,
Жизнь долгая и счастливая желаем,
Пусть все, о чем мечтали, сбывается,
Пусть все обиды навсегда забудутся.
***
С Днем крещения Руси
Поздравляю от души,
В день, столь светлый и святой,
Радуйтесь вы все.
Очищайте от зла разум,
Обходите боль и угрозы,
Пусть в семье царит уют
И всегда вас дома ждут.
***
Крещения Руси ждали долго
И на Днепре, и на море,
Да пусть теперь каждый знает
Вера и любовь во всем побеждает!
***
День для страны сегодня важен,
Праздник Крещения всея Руси,
Я в такой особый день желаю,
Тебе гармонию в жизни обрести.
И пожелать хочу еще большого достатка,
Всех духовных и материальных благ,
Чтобы всегда было у тебя все в порядке,
Чтобы никогда не встречался тебе мрак.
Красивые открытки с Днем крещения Киевской Руси 2023
Видеопоздравления с Днем крещения Руси
Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Сохраните себе, чтобы не забыть важные события!