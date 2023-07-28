День крещения Руси - 28 июля - интересные факты и поздравления

Украинцы празднуют День крещения Руси, священник обрызгивает верующих освященной водой. Фото: oda.te.gov.ua

Каждый год 28 июля православные украинцы отмечают одно из важнейших религиозных событий в истории Украины — День крещения Киевской Руси. Праздник был создан в честь основания в стране христианства князем Владимиром Великим. Сейчас официально праздник называется День крещения Киевской Руси-Украины. А в 2023 году отмечается 1035-летие крещения Руси.

Новини.LIVE делится интересными фактами о Дне крещения Руси, а также красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках. Не забудьте поздравить своих близких, друзей, коллег и знакомых!

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День крещения Киевской Руси — самые интересные факты о событии

Факт №1

Первая попытка крестить Киевскую Русь состоялась в 867 году во время княжения Аскольда. Она известна под названием "Фотиево крещение".

Так, как мы знаем из истории, большого успеха в крещении Руси Аскольду достичь не удалось. В 882 году антихристианская оппозиция пригласила новгородского князя Олега и с его помощью совершила кровавый государственный переворот, убив Аскольда и его брата Дира. Все плоды крещения были уничтожены.

Факт №2

Равноапостольная княгиня Ольга стала первой правительницей, принявшей христианство. Это произошло в Константинополе в ночь с 17 на 18 октября 957 года.

Факт №3

Князь Владимир Великий к крещению вел довольно развратную жизнь, он несколько раз женился и имел наложниц.

Факт №4

Крещение Киевской Руси началось с Киева. Жителей столицы массово окрестили в месте впадения реки Почайны в Днепр. После Киева православие приняли другие города Руси.

Факт №5

После Киевской Руси крещение приняло еще несколько стран Европы. Среди них Швеция, Норвегия и Исландия. Швеция долгое время считалась варварской страной язычников.

Памятник Владимиру Большому в Киеве. Фото: google.com

Поздравление с Днем крещения Киевской Руси в прозе

Прошло ровно 1035 лет с того дня, как князь киевский Владимир Великий крестил Русь. Искренне поздравляю с этим важным для Украины историческим событием! Желаю сохранить в сердце святую веру в единого Бога. Пусть дом будет теплым и уютным, гости будут добрыми, мир, благополучие и строй витают вокруг вас, а семейство будет крепким, здоровым и любящим!

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Поздравляю со святым днем, когда Киевская Русь приняла веру христианскую православную! Желаю, чтобы Господь хранил и оберегал тебя от непосильных скорбей и болезней!

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Поздравляю с Днем крещения Руси и желаю от души великого счастья, крепкой веры, радости души и спокойствия сердца, светлой надежды, доброго нрава, чистой любви и искренних чувств, крепкого здоровья, небесной благодати, праведных деяний и щедрых подарков жизни.

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Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несгибаемой верой в мирную и непобедимую Украину. С Днем крещения Киевской Руси-Украины!

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Позвольте поздравить вас со знаменательным для всех нас праздником — Днем Крещения Руси-Украины. 1035 лет назад князь Владимир окрестил наших предков, а сегодня мы с благодарностью вспоминаем о нем. Пусть Господь за молитвами святого равноапостольного князя Владимира Крестителя хранит Украину и всех нас!

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С праздником Крещения Руси! Мы верим, что святой равноапостольный князь Владимир Великий дарит нам свою молитвенную помощь для утверждения мира в наших душах, семьях и родной Украине!

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Сердечно поздравляю вас и от всей души желаю, чтобы праздник крещения Киевской Руси исцелил и объединил наши души в великой вере к нашему Спасителю, приумножал благосостояние в каждом доме, давал здоровье на многие мирные и счастливые годы.

Памятник Владимиру Большому в Киеве. Фото: google.com

Поздравления с Днем крещения Руси в стихах

Прошло с тех пор немало лет,

Как вдруг вышло счастье.

Владимир-князь к радости всем

Принес нам христианство!

И с Днем крещения Руси

Всех вас приветствую.

Только по законам божьим вам

Жить от души желаю!

Пусть невзгоды обойдут

Костер ваш стороной,

Чтобы воцарился в нем навеки

Мир счастья и покоя.

***

С Днем крещения Руси

Поздравляю от души,

В день, столь светлый и святой,

Радуйтесь вы все.

Очищайте от зла разум,

Обходите боль и угрозы,

Пусть в семье царит уют

И всегда вас дома ждут.

***

Пусть светлый праздник Божьего знамения,

Принесет вам любовь и примирение,

Пусть Господь всегда оберегает,

Пусть вера поможет избавиться от зла.

С днем крещения Руси-Украины поздравляем,

Жизнь долгая и счастливая желаем,

Пусть все, о чем мечтали, сбывается,

Пусть все обиды навсегда забудутся.

***

С Днем крещения Руси

Поздравляю от души,

В день, столь светлый и святой,

Радуйтесь вы все.

Очищайте от зла разум,

Обходите боль и угрозы,

Пусть в семье царит уют

И всегда вас дома ждут.

***

Крещения Руси ждали долго

И на Днепре, и на море,

Да пусть теперь каждый знает

Вера и любовь во всем побеждает!

***

День для страны сегодня важен,

Праздник Крещения всея Руси,

Я в такой особый день желаю,

Тебе гармонию в жизни обрести.

И пожелать хочу еще большого достатка,

Всех духовных и материальных благ,

Чтобы всегда было у тебя все в порядке,

Чтобы никогда не встречался тебе мрак.

Красивые открытки с Днем крещения Киевской Руси 2023

Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2023. Фото: НВ

Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2023. Фото: НВ

Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2023. Фото: НВ

Поздравление с Днем крещения Киевской Руси-Украины 2023 года. Фото: google.com

Видеопоздравления с Днем крещения Руси

Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Сохраните себе, чтобы не забыть важные события!