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День Конституції України: чи буде вихідний

27 червня 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
День Конституції України: чи буде вихідний
Конституція України. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

День Конституції України традиційно відзначаємо 28 червня. Але вихідним днем він не буде.

Все через війну в Україні. Про це йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". З текстом документа можна ознайомитись на сайті Верховної Ради України.

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Згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю" день Конституції України щороку є вихідним. Проте через дію воєнного стану та повномасштабну війну набули чинності норми, прописані у статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Там зазначається, що всі додаткові вихідні в країні скасовуються.

Як відомо, воєнний стан діє до 18 серпня поточного року й, імовірно, буде продовжений після цієї дати ще на 90 днів. 

Зауважимо, День Конституції відзначається на честь ухваленого 1996 року Основного закону.

Нагадаємо, в Україні може запрацювати нова система оплати праці державних службовців. Це прописано у законопроєкті, який передбачає запровадження єдиних підходів в оплаті їхньої роботи на основі класифікації посад.

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