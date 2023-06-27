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День Конституции Украины: будет ли выходной

27 июня 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
День Конституции Украины: будет ли выходной
Конституция Украины. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

День Конституции Украины традиционно отмечается 28 июня. Но выходным днем он не будет.

Все из-за войны в Украине. Об этом говорится в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". С текстом документа можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины.

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Согласно статье 73 "Кодекса законов о труде" день Конституции Украины ежегодно является выходным. Однако из-за действия военного положения и полномасштабной войны вступили в силу нормы, прописанные в статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Там говорится, что все дополнительные выходные в стране отменяются.

Как известно, военное положение действует до 18 августа текущего года и предположительно будет продлено после этой даты еще на 90 дней.

Отметим, что День Конституции отмечается в честь принятого в 1996 году Основного закона.

Напомним, в Украине может заработать новая система оплаты труда государственных служащих. Это прописано в законопроекте, предусматривающем введение единых подходов в оплате их работы на основе классификации должностей.

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