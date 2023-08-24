День Незалежності. Протезування ветеранів: Держава та благодійні фонди. Великий ефір Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Благодійні фонди зараз виконують надзвичайно важливу місію, і вони потребують збільшення підтримки від держави. Тож 24 серпня, у День Незалежності України, на YouTube-каналі Новини.LIVE пройде ефір, присвячений темі покращення взаємодії влади та благодійних фондів, які зараз пліч-о-пліч працюють над закриттям важливих та необхідних запитів країни.

Підключайтесь, щоб почути головних волонтерів країни.

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Команда Новини.LIVE запросила представників провідних українських благодійних фондів для обговорення важливих питань, зокрема наступних:

продуктова допомога,

гуманітарні місії,

протезування та реінтеграція,

забезпечення ЗСУ та сприяння держави у цих процесах,

емоційне відновлення та психологічна адаптація ветеранів та їх родин.

В ефірі візьмуть участь представники "Rotary Club Kyiv International", БФ "Твоя Опора", БФ Вадима Столара, БФ "Поруч", БФ "Громадянин", БФ "Trinity", "Future for Ukraine". А також представники державної влади.

Експертами першого ефірного блоку стануть керівник проєктів "Rotary Club Kyiv International" Олена Кириченко, засновниця БФ "Твоя Опора" Валерія Татарчук та волонтерка Фонду Вадима Столара, народна депутатка Наталія Приходько.

Ротарійці — волонтери Rotary Club Kyiv International". Фото: facebook/@RotaryInUkraine

Фонд "Твоя опора" реалізовує проєкт з ремонту Перинатального центру Київської області. Фото: facebook/@tvoyaopora

Фонд Вадима Столара привозить гуманітарну допомогу в Херсон. Фото: Фонд Столара 1 / 3

До зустрічі долучиться перший заступник голови комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, учасник міжфракційної групи щодо напрацювання законодавчих ініціатив з питань вирішення проблем військових Михайло Цимбалюк, заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко.

Надважливою темою у дискусійному блоці спецефіру Новини.LIVE стане тема: "Протезування, реабілітація та реінтеграція ветеранів у життя: державне сприяння діяльності благодійних фондів".

До цього блоку обговорення залучені засновниця БФ "Поруч" Русана Шарлай, заступник директора з правових питань та співпраці зі спеціалізованими установами БФ "Громадянин" Олександр Микитюк, волонтерка та засновниця благодійного фонду "Trinity" Катерина Ковальова та Голова Ради "Future for Ukraine" Польща та США Олена Ніколаєнко.

Благодійний турнір з футболу для дітей за підтримки фонду "Поруч". Фото: facebook/@spilkaporuch

Команда БФ "Громадянин", які займаються протезами для військових. Фото: google

Команда благодійного фонду "Trinity". Фото: facebook/@Trinity.in.ua

Місія фонду "Future for Ukraine" у Херсоні. Фото: FFU 1 / 4

Також до ефіру доєднаються Салєєва Антоніна Денисівна - директор Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності та Ірина Сисоєнко - керівник центру медико-психологічної реабілітації Інституту медицини праці Академії медичних наук України.

Чому це зараз важливо

Ще декілька років тому сектор благодійності обмежувався небагатьма фондами, яким дійсно довіряли люди та які своєю діяльністю показували приклад іншим (фонд "Таблеточки", "Твоя опора" та інші).

Нині ж благодійні організації та волонтери — це тил ЗСУ, ОП та суспільства. Від них оперативно надходить різноманітна допомога — медична допомога, екіпіровка, бронемашини, реабілітація військових, протезування та багато іншого.

Але благодійні фонди вкрай сильно потребують допомоги та сприяння діяльності від держави, адже лише спільними силами ми прийдемо до перемоги.