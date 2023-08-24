День Независимости. Протезирование ветеранов: страна и благотворительные фонды. Большой эфир
Благотворительные фонды сейчас выполняют чрезвычайно важную миссию, и они нуждаются в увеличении поддержки от государства. 24 августа, в День Независимости Украины, на YouTube-канале Новини.LIVE пройдет эфир, посвященный теме улучшения взаимодействия власти и благотворительных фондов, которые сейчас бок о бок работают над закрытием важных и необходимых запросов страны.
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Прямой эфир с благотворительными организациями Украины
Команда Новини.LIVE пригласила представителей ведущих украинских благотворительных фондов для обсуждения важных вопросов, в том числе следующих:
- продуктовая помощь,
- гуманитарные миссии,
- протезирование и реинтеграция,
- обеспечение ВСУ и содействие государства в этих процессах,
- эмоциональное обновление и психологическая адаптация ветеранов и их семей.
В эфире примут участие представители "Rotary Club Kyiv International", БФ "Твоя Опора", БФ Вадима Столара, БФ "Поруч", БФ "Громадянин", БФ "Trinity", "Future for Ukraine". А также представители государственной власти.
Экспертами первого эфирного блока станут руководитель проектов "Rotary Club Kyiv International" Елена Кириченко, основательница БФ "Твоя Опора" Валерия Татарчук и волонтер Фонда Вадима Столара, народный депутат Наталья Приходько.
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Ротарийцы — волонтеры Rotary Club Kyiv International". Фото: facebook/@RotaryInUkraine
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Фонд "Твоя опора" реализует проект ремонта Перинатального центра Киевской области. Фото: facebook/@tvoyaopora
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Фонд Вадима Столара привозит гуманитарную помощь в Херсон. Фото: Фонд Столара
К встрече присоединится первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, участник межфракционной группы по наработке законодательных инициатив по решению проблем военных Михаил Цымбалюк, заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко.
Сверхважной темой в дискуссионном блоке спецефира Новини.LIVE станет тема: "Протезирование, реабилитация и реинтеграция ветеранов в жизнь: государственное содействие деятельности благотворительных фондов".
К этому блоку обсуждения привлечены учредительница БФ "Поруч" Русана Шарлай, заместитель директора по правовым вопросам и сотрудничеству со специализированными учреждениями БФ "Громадянин" Александр Микитюк, волонтер и основатель благотворительного фонда "Trinity" Екатерина Ковалева и Председатель Совета "Future for Ukraine" Польша и США Елена Николаенко.
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Благотворительный турнир по футболу для детей при поддержке фонда "Рядом". Фото: facebook/@spilkaporuch
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Команда БФ "Гражданин", которые занимаются протезами для военных. Фото: google
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Команда благотворительного фонда "Trinity". Фото: facebook/@Trinity.in.ua
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Миссия фонда Future for Ukraine в Херсоне. Фото: FFU
Также к эфиру присоединятся Салеева Антонина Денисовна — директор Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности и Ирина Сысоенко — руководитель центра медико-психологической реабилитации Института медицины труда Академии медицинских наук Украины.
Почему это сейчас важно
Еще несколько лет назад сектор благотворительности ограничивался немногими фондами, которым действительно доверяли люди и своей деятельностью показывали пример другим (фонд "Таблеточки", "Твоя опора" и другие).
В настоящее время благотворительные организации и волонтеры — это тыл ВСУ, ОП и общества. От них оперативно поступает разнообразная помощь - медицинская помощь, экипировка, бронемашина, реабилитация военных, протезирование и многое другое.
Но благотворительные фонды крайне нуждаются в помощи и содействии деятельности от государства, ведь только общими силами мы придем к победе.