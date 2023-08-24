День Независимости. Протезирование ветеранов: страна и благотворительные фонды. Большой эфир

Фото: Новини.LIVE

Благотворительные фонды сейчас выполняют чрезвычайно важную миссию, и они нуждаются в увеличении поддержки от государства. 24 августа, в День Независимости Украины, на YouTube-канале Новини.LIVE пройдет эфир, посвященный теме улучшения взаимодействия власти и благотворительных фондов, которые сейчас бок о бок работают над закрытием важных и необходимых запросов страны.

Подключайтесь, чтобы услышать главных волонтеров страны.

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Команда Новини.LIVE пригласила представителей ведущих украинских благотворительных фондов для обсуждения важных вопросов, в том числе следующих:

продуктовая помощь,

гуманитарные миссии,

протезирование и реинтеграция,

обеспечение ВСУ и содействие государства в этих процессах,

эмоциональное обновление и психологическая адаптация ветеранов и их семей.

В эфире примут участие представители "Rotary Club Kyiv International", БФ "Твоя Опора", БФ Вадима Столара, БФ "Поруч", БФ "Громадянин", БФ "Trinity", "Future for Ukraine". А также представители государственной власти.

Экспертами первого эфирного блока станут руководитель проектов "Rotary Club Kyiv International" Елена Кириченко, основательница БФ "Твоя Опора" Валерия Татарчук и волонтер Фонда Вадима Столара, народный депутат Наталья Приходько.

Ротарийцы — волонтеры Rotary Club Kyiv International". Фото: facebook/@RotaryInUkraine

Фонд "Твоя опора" реализует проект ремонта Перинатального центра Киевской области. Фото: facebook/@tvoyaopora

Фонд Вадима Столара привозит гуманитарную помощь в Херсон. Фото: Фонд Столара 1/3 _ 3

К встрече присоединится первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, участник межфракционной группы по наработке законодательных инициатив по решению проблем военных Михаил Цымбалюк, заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко.

Сверхважной темой в дискуссионном блоке спецефира Новини.LIVE станет тема: "Протезирование, реабилитация и реинтеграция ветеранов в жизнь: государственное содействие деятельности благотворительных фондов".

К этому блоку обсуждения привлечены учредительница БФ "Поруч" Русана Шарлай, заместитель директора по правовым вопросам и сотрудничеству со специализированными учреждениями БФ "Громадянин" Александр Микитюк, волонтер и основатель благотворительного фонда "Trinity" Екатерина Ковалева и Председатель Совета "Future for Ukraine" Польша и США Елена Николаенко.

Благотворительный турнир по футболу для детей при поддержке фонда "Рядом". Фото: facebook/@spilkaporuch

Команда БФ "Гражданин", которые занимаются протезами для военных. Фото: google

Команда благотворительного фонда "Trinity". Фото: facebook/@Trinity.in.ua

Миссия фонда Future for Ukraine в Херсоне. Фото: FFU 1/4 _ 4

Также к эфиру присоединятся Салеева Антонина Денисовна — директор Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности и Ирина Сысоенко — руководитель центра медико-психологической реабилитации Института медицины труда Академии медицинских наук Украины.

Почему это сейчас важно

Еще несколько лет назад сектор благотворительности ограничивался немногими фондами, которым действительно доверяли люди и своей деятельностью показывали пример другим (фонд "Таблеточки", "Твоя опора" и другие).

В настоящее время благотворительные организации и волонтеры — это тыл ВСУ, ОП и общества. От них оперативно поступает разнообразная помощь - медицинская помощь, экипировка, бронемашина, реабилитация военных, протезирование и многое другое.

Но благотворительные фонды крайне нуждаются в помощи и содействии деятельности от государства, ведь только общими силами мы придем к победе.