День Незалежності України 2023: історія свята та як відзначатимуть його українці
Сьогодні, 24 серпня, в Україні — День Незалежності. Це вже другий рік поспіль ми відзначаємо його в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів.
Новини.LIVE зібрали цікаві історичні факти про становлення української державності та як відзначатимуть цей день українці.
День Незалежності 2023
Цього року український народ святкує 32-гу річницю незалежності країни. Історія свята бере свій початок у 1990 році. Але боротьба за незалежність почалася задовго до цього і триває досі.
16 липня 1990 року Верховна рада, тоді ще УРСР, ухвалила Декларацію про державний суверенітет України та постанову "Про День проголошення незалежності України", в якій 16 липня було позначене як День Незалежності України.
24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР скликала надзвичайне позачергове засідання й ухвалила постанову про проголошення незалежності України, а також Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі.
24 серпня в Україні зазвичай відбувалися масштабні гуляння — військові паради, святкові концерти та фестивалі. Українці одягали вишиванки.
Через війну, аби не наражати на небезпеку людей, в регіонах відмовилися від традиційних святкувань.
Відомо, що Монумент Батьківщина-мати, столичний залізний вокзал та будівлі у Харкові ще зночі підсвітили кольорами державного прапора.
Нагадаємо, 24 серпня є дуже важливим днем для українського народу, адже він святкує День Незалежності своєї країни. У світі у цей день відзначають Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді, а також Міжнародний день дивної музики.