День Незалежності України 2023: історія свята та як відзначатимуть його українці

Дівчата в українському національному вбранні. Фото: Google

Сьогодні, 24 серпня, в Україні — День Незалежності. Це вже другий рік поспіль ми відзначаємо його в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Новини.LIVE зібрали цікаві історичні факти про становлення української державності та як відзначатимуть цей день українці.

Читайте також:

День Незалежності 2023

Цього року український народ святкує 32-гу річницю незалежності країни. Історія свята бере свій початок у 1990 році. Але боротьба за незалежність почалася задовго до цього і триває досі.

16 липня 1990 року Верховна рада, тоді ще УРСР, ухвалила Декларацію про державний суверенітет України та постанову "Про День проголошення незалежності України", в якій 16 липня було позначене як День Незалежності України.

Українці на мітингу. Фото: Google

24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР скликала надзвичайне позачергове засідання й ухвалила постанову про проголошення незалежності України, а також Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі.

24 серпня в Україні зазвичай відбувалися масштабні гуляння — військові паради, святкові концерти та фестивалі. Українці одягали вишиванки.

Через війну, аби не наражати на небезпеку людей, в регіонах відмовилися від традиційних святкувань.

Відомо, що Монумент Батьківщина-мати, столичний залізний вокзал та будівлі у Харкові ще зночі підсвітили кольорами державного прапора.





1 / 3

Нагадаємо, 24 серпня є дуже важливим днем для українського народу, адже він святкує День Незалежності своєї країни. У світі у цей день відзначають Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді, а також Міжнародний день дивної музики.