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День Независимости Украины 2023: история праздника и как будут отмечать его украинцы

24 августа 2023 07:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
День Независимости Украины 2023: история праздника и как будут отмечать его украинцы
Девушки в украинском национальном наряде. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 24 августа, в Украине — День Независимости. Это уже второй год подряд мы отмечаем его в условиях полномасштабного вторжения русских оккупантов.

Новости.LIVE собрали интересные исторические факты о становлении украинской государственности и как отмечают этот день украинцы.

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День Независимости 2023

В этом году украинский народ отмечает 32-ю годовщину независимости страны. История праздника берет свое начало в 1990 году. Но борьба за независимость началась задолго до этого и продолжается по сей день.

16 июля 1990 года Верховная рада, тогда еще УССР, приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины", в котором 16 июля было отмечено как День Независимости Украины.

Украинцы на митинге. Фото: Google

24 августа 1991 года Верховный совет УССР созвал чрезвычайное внеочередное заседание и принял постановление о провозглашении независимости Украины, а также Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 подтвердил народ на всеукраинском референдуме.

24 августа в Украине обычно проходили масштабные гуляния — военные парады, праздничные концерты и фестивали. Украинцы одевали вышиванки.

Из-за войны, чтобы не подвергать опасности людей, в ррегионах отказались от традиционных празднований.

Известно, что Монумент Родина-мать, столичный железный вокзал и здания в Харькове еще ночью подсветили цветами государственного флага.

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Напомним, 24 августа является очень важным днем для украинского народа, ведь он отмечает День Независимости своей страны. В мире в этот день отмечают Международный день нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дрескоде, а также Международный день удивительной музыки.

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